Lanzan una almohada con forma de humano para dormir acompañado

Con el objetivo de no dormir solo, las mujeres japonesas encontraron a una fiel compañía, se trata de una almohada con forma de torso masculino que diseñaron para pasar el invierno y soportar las bajas temperaturas.

Shirane Yuri, una estudiante japonesa creó como proyecto de graduación este innovador invento. Cuenta con la ventaja de no ser molestadas por los ronquidos de la pareja o algún reproche. Dicen que cuesta menos de 1 dólar y ya es un suceso que recorre el mundo entero.

Este invento fue replicado por otras empresas que le agregaron a la particular almohada diseñada por esta joven, la posibilidad de vestir el torso del muchacho. Estos novios de repuesto tuvieron tanto éxito que se agotaron en los centros comerciales y se crearon listas de espera.

“Creo que es fantástico porque no me traiciona” agregó la joven que no duda un segundo en recomendar este particular objeto a la hora de elegir con quien dormir en su cama matrimonial.