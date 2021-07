Las aeropistas para Calingasta, Iglesia y Valle Fértil, a un paso de ser aprobados en Nación

Después que el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, dijera a DIARIO HUARPE que El Leoncito es una zona que está llamada al desarrollo, ya que en el lugar se construirá una pista de aterrizaje y otros proyectos (turístico y vitivinícolas), este medio se comunicó con el titular de Vialidad Provincial para conocer en qué etapa se encuentran los proyecto de la aeropista y Juan Manuel Magariños confirmó:

“El proyecto de Calingasta como de los otros dos departamentos (Iglesia y Valle Fértil) ya están terminados, presentados con carpeta completa en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y por estos días estamos esperando la notificación de la aprobación final”, dijo.

Juan Manuel Magariños.

Magariños explicó que la provincia ya lleva dos años con este trámite, en los cuales se ha ido intercambiando información, modificando y corrigiendo los proyectos, en función a las condiciones impuestas por la ANAC en relación a la geografía, al clima, a los vientos, a las pendientes, entre otros factores intervinientes.

“El trámite para la aprobación es largo y muy complejo; pero por como se han presentado las cosas, entendemos que ya no habrían inconvenientes para la aprobación”, aseguró.

La ANAC es la máxima autoridad aeronáutica Argentina; es la encargada de fiscalizar y controlar la actividad aérea en el país. Funciona en Buenos Aires y allá se tomará la decisión final.

"Como estas aeropistas no son aeropuertos; es decir, no tiene ninguna otra instalación como torre de control, galpones, garitas de seguridad; en esta etapa la ANAC está evaluando los factores de seguridad área para evitar aterrizajes no deseados de actividades ilegales", explicó Magariños.