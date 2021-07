Concejales pedirán a Ambiente que antes de aprobar el proyecto de la planta solar en El Leoncito, los consulten

Tal como lo adelantó DIARIO HUARPE, hace unos días, en el Polideportivo de Barreal, se llevó a cabo la audiencia pública del proyecto Planta Solar Pampa El Leoncito, y tras ello los concejales del departamento decidieron pedir a la secretaría de Ambiente de la provincia, que antes de aprobar este y/o cualquier otro proyecto de similar característica, los consulten

“Yo creo que las audiencias públicas hay que hacerlas permanentemente y para todo tipo de proyectos que se quiera instalar en nuestro departamento”, empezó diciendo a DIARIO HUARPE, el presidente del Concejo Deliberante, Celso Astudillo. “Porque esto lleva claridad, transparencia. Es más, la falta de información y comunicación como pasó con este proyecto, generó malestar, polémica y eso no está bien que pase”, agregó.

Celso Astudillo.

Astudillo confirmó que esta semana, cuando el concejo se reúna, tratarán el tema y de seguro van a elaborar una nota con la firma de todos los concejales para que Ambiente, antes de aprobar este y/o cualquier otro proyecto de similar característica, los consulten.

“Y esto tiene que ver con el tema de las autonomías, porque desde provincia dicen: vamos a hacer en Calingasta tal proyecto, y resulta que los calingastinos somos los últimos en enterarnos”, dijo “Algo que debería ser al revés. Porque somos nosotros los que vivimos acá, los que ponemos la cara, los que tenemos que sufrir la situaciones adversas, etc. Todo lo que pasa en el departamento, la caja de resonancia es el municipio. Así pasa con salud, con Hidráulica, con Vialidad, con Minería y todos los entes que depende de provincia o Nación”.

Andrés Escuela.

Sobre la misma línea de pensamiento está el concejal opositor Andrés Escuela, quien manifestó: “Por lo dicho e informado en la audiencia pública, todavía no hay nada en concreto, solo son estudios. Pero así todo, por el Concejo y la intendencia, todavía no pasa nada; ni siquiera un plano del proyecto”, dijo. “Si bien, los terrenos son privados, nosotros como funcionarios y calingastinos tenemos potestad de saber cuánta mano de obra se ocupará en esa planta, cuáles son los impactos ambientales y visuales que tendrá, entre otros planteos que todavía nadie confirma. Por eso, antes de que se apruebe algo, estaría bueno que pase por el Concejo y la intendencia, para que lo podamos ver, estudiar y tratar”.

El presidente del Concejo Deliberante, aseguró a DIARIO HUARPE que es muy probable, que el pedido que harán a la secretaría de Ambiente, lo hagan extensivo a todos los organismos provinciales y nacionales.

“Es que esto nos pasa siempre con el Minería, con Salud, con Hidráulica, con Seguridad. Es decir, deciden cosas por hacer en nuestro departamento y nosotros somos los últimos en enterarnos”, sentenció.

Sobre la Audiencia Pública

Si bien, el requisito que exige la Ley para lograr la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se cumplió; a muchos de los asistentes no les cerró la forma en la que se hizo. Ya que de entrada, supuestamente, por un problema técnico, el proyector no funcionó y las imágenes de planos y otros detalles del proyecto no se pudieron ver.

Además, la técnica de la empresa que estuvo a cargo de la explicación del proyecto, fue muy acotada a la hora de exponer y responder los cuestionamientos.

En color blanco la Pampa El Leoncito y en el circulo rojo la zona donde quieren instalar la planta fotovoltaica.

Lo que quedó flotando

Entre las preocupaciones planteadas por los asistentes, en relación a los impactos negativos que esta planta podría generar en la zona, figuran:

- La iluminación nocturna que tendrá toda la planta solar (cabe recordar que la zona se considera una de las más importantes del mundo para la observación nocturna del cielo.

- El efecto reflejo que generarán los panales.

- La deforestación que sufrirá el lugar, partiendo de la base que en el lugar hay un bosque de chañar de más de 300 años.

- Y por último, y tal vez la que más preocupa a los calingastinos, es: cuántas etapas tiene el proyecto general y qué otro tipo de generación de energía limpia se proyecta a futuro. Estas dos preguntas no fueron contestadas por la representante de la empresa.

Vale recordar que en un principio, antes de la Audiencia Pública, en Calingasta comenzó a circular un rumor que decía que además del Parque Solar, la empresa tiene intenciones de instalar en ese lugar un parque eólico.

“Con los paneles, el impacto negativo será grande”, dijo uno de los asistentes. “se pueden imaginar con un parque eólico... peor. Además, por esa zona están registradas rutas de vuelos de cóndores andinos, lo que significaría un desastre”.

Qué dijo el intendente

Frente a semejante panorama DIARIO HUARPE se puso en contacto con el intendente Jorge Castañeda, quien manifestó: “Yo, particularmente vi una audiencia positiva, porque los vecinos tuvieron la oportunidad de informarse sobre el tema”, dijo. "La gente de Ambiente tomó nota de todo lo dicho, de los que estaban a favor y de los que estaban en contra del proyecto. Ahora todo depende de Ambiente, que será quien hará la evaluación correspondiente y dará el resultado final”.

Jorge Castañeda.

El jefe comunal está confiado que antes de la decisión final, provincia conversará con el equipo del gobierno municipal.

“Yo creo que antes de que se tome la decisión final, seguramente vamos a estar en conversación con provincia”, dijo.

Castañeda contó que en la audiencia pública, planteó su postura respecto al parque solar, teniendo en cuenta lo que había escuchado de parte de los vecinos. "De todos modos", sentenció: “El Leoncito es una zona que está llamada al desarrollo. En el lugar, se construirá una pista de aterrizaje y hay dos proyectos grandes: uno turístico y vitivinícola. La idea es que toda esa zona, se desarrolle en armonía con el medio ambiente”, concluyó.