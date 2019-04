El 12 de abril se cumplió un mes de la puesta en funcionamiento de la plataforma que reemplazó al 911, el Sistema de Administración de Emergencias/Centro de Atención y Despacho así que ya comenzaron a conocerse los primeros balances. Un dato relevante es que la mayor parte de las llamadas que se recibieron fueron en broma, vale aclarar que las estadísticas son desde que se implementó el SAECAD hasta el 31 de marzo.

El director del CISEM, Nicolás Alvo, en diálogo con DIARIO HUARPE , dio a conocer que “29.400 llamadas ingresaron desde que está la plataforma”.

El top 5 de eventos por los que los sanjuaninos se comunicaron en este lapso de tiempo lo constituyen las llamadas en broma que fueron 3321, es decir, el 11.29% de las que ingresaron al sistema. Entre ellas hay diversos tipos, están las que efectivamente son bromas, las que no constituyen una emergencia y las que llaman y cortan apenas se les informa que es una línea de emergencia.

En el ranking le siguen las contravenciones que fueron 3237, el 11,01% del número total; las agresiones físicas que alcanzaron las 2051, o sea, el 6,97%; los siniestros viales con 1163 llamadas y un 3,95% y, por último están las emergencias médicas cuyos pedidos de ayuda a la línea fueron 948, un 3,22%.

Llamadas con prioridad

En la nueva plataforma que comenzó a utilizarse hay aplicaciones que permiten alcanzar distintos objetivos. Una de ellas es la denominada Eventos Importantes que les da prioridades a las llamadas que ingresan para poder actuar en los hechos de forma rápida.

“Cuando entra un llamada que tiene una prioridad alta como una emergencia médica, un siniestro vial con lesiones, robos, agresiones físicas, suena una chicharra y el mismo sistema va haciendo un seguimiento de la llamada”, explicó Alvo.

En este proceso se puede verificar cuánto demora el operador en atender, en qué momento se despacha el móvil policial, cuándo empieza el recorrido del móvil , cuándo llega al lugar del hecho y demás.

“Para el supervisor eso es muy óptimo porque puede seguir de cerca la llamada y cualquier cuestión que vea que no estaba bien hecha, ya sea que se tipificó mal o el móvil está demorando bastante en llegar, puede tomar los recaudos para agilizar eso”, argumentó el director del CISEM.

Antes de implementar la plataforma esto no ocurría, “era de acuerdo al criterio del operador que atendía” es por esto que a veces los supervisores podían encontrarse con 10 llamadas, por ejemplo, importantes y al mismo tiempo.

Análisis de accidentes

Otra de las aplicaciones permite realizar un análisis de los accidentes que ocurren. Alvo dio a conocer que “se despliega en un mapa la cantidad total de llamadas que hay y se puede ver donde ingresa la mayor cantidad”.

Si se tiene en cuenta el tema accidentes de tránsito, desde el 12 de marzo hasta el 31 de dicho mes los siniestros ocurrieron principalmente en Capital y Zona Sur aunque es “por una cuestión de congestionamiento de tránsito”.

Lo que no funcionó

Hubo una función que estuvo a modo de prueba durante un mes pero no funcionó por eso se descartó, se trata del análisis de la voz, un sistema que lo prestó Telefónica del cual se sacó como conclusión que “para una línea 911 no funciona”.

El director del CISEM explicó el por qué: “Cuando ingresa el llamado al 911 y dicen por ejemplo que le están robando y el identificador de voz dice que esa persona oculta información, está nerviosa o mintiendo, no se puede no comisionarle un móvil porque no se sabe cuan preciso es al momento de analizar la voz, independientemente de que después sea falsa la llamada”, concluyó Nicolás Alvo.