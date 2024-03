Las contundentes palabras de Martín Demichelis tras ganar la Supercopa con River

Luego de la consagración de River Plate en la Supercopa ante Estudiante de La Plata, Martín Demichelis analizó el encuentro. El partido se llevó a cabo el pasado 13 de marzo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, finalizando 2 – 1. El entrenador del “Millonario” hizo referencia a su dialogo con los jugadores en el entretiempo, los cambios que revirtieron la mala labor de los primeros 45 minutos, entre otros temas.

“La verdad es que este partido me lo imaginé, lo soñé y lo venía pensando hace tiempo. Del otro lado hay un grandísimo entrenador, un grandísimo equipo, cuando entendí que posiblemente jugaba Cetré, con condiciones similares a las de Campaz, elegí que jugara Boselli. Y cuando vieron nuestra formación pusieron a Cetré del otro lado y a Boselli le costaba saltar hasta José Sosa, a quien conozco mucho y tiene grandísimas condiciones”, comenzó explicando Demichelis.

Luego, Martín agregó: ”Podría haber hecho un cambio a los 15 minutos y poner una especie de volante más y Santi Simón es ese volante y conoce la tarea por haber jugado el último tiempo más retrasado. Era él quien tenía que saltar hasta José y nos podía dar inicio con el pie. El gol nos afectó. Nos puso impacientes. No éramos nosotros en el primer tiempoT. Gracias a Dios corrigieron e Hicimos un muy buen segundo tiempo. Llevamos a campo rival y lo equiparamos mucho. Tuvimos la fortuna de poder acertar en el segundo tiempo”.

Más palabras de Martín Demichelis

En cuanto al desahogo del DT de River Plate en el segundo gol, afirmó: “Ustedes hagan las interpretaciones que quieran, era una final y cómo no voy a gritar un gol. Voy a contar algo porque puedo hablar con autoridad de la derrota. Perdí las tres finales más importantes que puede tener un futbolista: de la Copa del Mundo, de la Champions League y de la Copa América. En el entretiempo les dije a los chicos ‘las finales no vuelven y el partido está para jugarlo y ganarlo’”.

“Por eso quería por los chicos entendieran que en el primer tiempo no estábamos jugando bien. Obedecieron, se dedicaron a jugarla y ahí están los frutos. Estaba mi familia, que obviamente se come todos los palazos. Me pude ausentar de lo que se dijo estos días y seguramente si hubiese leído a tantísimos opinólogos que hay, y está bien que suceda en un fútbol y un país tan pasional, tendría que haber cambiado el once inicial cada día. No jugamos bien el primer tiempo y el segundo sí lo jugamos bien”, sentenció Martín Demichelis.