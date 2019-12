Las dolidas palabras de Carmen Barbieri tras la muerte de Santiago Bal

En la mañana de este lunes, Carmen Barbieri tenía previsto visitar e programa Intrusos para hablar del estado de salud de Santiago Bal, su exesposo, sin embargo, un llamado cambió todos sus planes. Cuando la vedette estaba por subir al taxi la llamó su hijo, Federico, para darle la triste noticia.

A pesar del dolor, Barbieri habló con Rial y se quebró al aire. "Cuando Fede me llamó para contarme le dije: '¿De qué murió?'. Él me contestó: 'Mamá hace dos semanas que se está muriendo'. Como que yo no puedo aceptarlo", aseguró Barbieri.

"Ahora sí me dejó para siempre. Fue el amor de mi vida, un gran compañero", dijo.

Luego, recordó que hasta el domingo estuvo con quien fue su esposo en la habitación de la clínica y que su hijo la obligó a irse. "Me dijo: 'Andate de ahí mamá, quedate con otra imagen de papá'. Yo sabía que se iba a morir. El cuerpo no le respondía. Ganó varias batallas, pero ya no podía más", expresó la vedette. "Ayer me di cuenta de que él me escuchaba. Cuando le decía algo le subían las pulsaciones. Sé que él escuchó todo lo que le dije", cerró.

Fuente: TN.