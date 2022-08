Las frases más fuertes de Riquelme sobre el presente de Boca Juniors

Hace instantes, Juan Román Riquelme dialogó con la prensa y dejó varias frases interesantes. El actual vicepresidente del "Xeneize" mantuvo contacto con ESPN y no se guardó nada, tocando todos los temas de relevancia actuales. En relación al presente de Boca Juniors, con conflictos internos y falta de buen juego, el posible máximo ídolo de la institución de La Ribera hizo mucho ruido.

“Los chicos han tenido una discusión y ahora deberán reflexionar. Los inconvenientes suelen ser en los entrenamientos, en un partido oficial es raro porque vos siempre estás enojado con el rival y terminás peleando con el contrario. No sé cómo fue que se llegó a esa situación, porque no estaba ahí. Las cosas que pasan ahí adentro, tienen que quedar ahí adentro. Me sorprende que la prensa se entere. Hasta de la charla que tuve con ellos", aportó Juan Román.

A continuación, Riquelme mencionó: "Todos cometemos errores, pero cuando yo era jugador, las cosas quedaban en el vestuario. Generalmente, los choques se dan en los entrenamientos, porque algunas veces uno lleva problemas de afuera. Fue raro, pero es tiempo para que piensen. Yo no formo parte del Consejo, soy el vicepresidente de mi club. Yo estoy muy contento con la gente del Consejo, por más que todas las cachetadas van para ellos. Están haciendo un trabajo impresionante".

Análisis de Riquelme

"Están cuidando al club muchísimo y eso es muy bueno. Boca de local está siendo muy fuerte. De visitante nos estaba costando, por eso nos dejó muy conformes el segundo tiempo contra Racing, porque es un gran rival y fuimos muy superiores. El arquero de ellos tuvo una gran noche. Creemos que tenemos a muchos jugadores de categoría. Muchos de selección y que la gente pedía. No es fácil formar un plantel con Romero, Benedetto, Advincula, Rojo, Pol Fernández…", aportó el vicepresidente de Boca Juniors.

Por otro lado, Juan Román Riquelme indicó: "Es muy lindo, porque es el mejor problema que se le puede presentar al entrenador. Estamos felices que haya buenos jugadores en cada posición. Quisiéramos jugar de la misma manera de local y de visitante. Pero sabíamos que después de quedar afuera de la Copa Libertadores con Corinthians nos íbamos a caer, porque el equipo debía haber pasado ese día y había mucha ilusión”.