Las historias de soledad y abandono que se conocieron después del caso de la anciana dejada en una clínica

El caso de Ursulina, una mujer de 84 años que fue dejada por sus familiares en la clínica Santa Clara, ya que aseguraron que no pueden cuidarla, disparó una serie de relatos de casos en los que los ancianos fueron sometidos a malos tratos, no recibieron la atención médica necesaria o directamente fueron abandonados a su suerte.

Después de que se conoció la historia de esta mujer dejada en la clínica conocida por brindar atención a personas de la tercera edad, desde la institución Carlos Fiorentino, Coordinador de Calidad, explicó que los casos de abandono o falta de atención son moneda corriente en este lugar.

Fiorentino explicó que son tan numerosos son los casos en los que los ancianos sufren algún tipo de maltrato o abandono que la clínica cuenta con una trabajadora social que se encarga específicamente de abordar cada problemática y tratar de llegar a una solución.

En caso de que no se llegue a solucionar alguna problemática se recurre a las autoridades para que busquen dar la asistencia necesaria dependiendo del caso.

Entre las historias más recordadas en esta clínica está el caso de una señora de más de 80 maños que llegó con un hilo de vida a Santa Clara. Estaba deshidratada, mal nutrida y un grave estado de salud. Los médicos y los mismos familiares temieron que la anciana pudiera morir.

Si bien el cuadro era complejo lograron estabilizar a la paciente y tras 80 días de internación lograron darle el alta, ya que se encontraba restablecida. El problema es que los familiares se reusaban a llevarse a la anciana.

Ante la pregunta de los médicos que insistían con que la señora debía volver a su casa, los familiares terminaron contando que ella vivía en una antigua casa de adobe y como creyeron que iba a morir habían demolido la casita y hasta pensaban en poner en venta el terreno. Los médicos quedaron asombrados por este relato y después de un tiempo lograron hallar una solución junto a la trabajadora social.

Este caso que aún se recuerda en Santa Clara es uno de los tantos que se presentan, muchas veces se llega a una solución sin tener que dar parte a las autoridades, pero hay otras oportunidades en las que debieron recurrir al Gobierno de la provincia y hasta a la justicia.

El gobierno de San Juan cuenta con una Unidad Coordinadora de Políticas para Adultos Mayores, que dirige Mabel Morales, la funcionaria explicó que "a diario" se les presentan situaciones de abandono o falta de cuidados de los adultos mayores. "Es una situación compleja que se vio acentuada por la pandemia", opinó la funcionaria.

Igualmente, la funcionaria explicó que muchas veces no se trata de personas abandonadas o maltratadas por familiares, sino que son personas que llegaron solos a la vejez y no cuentan con un entorno que les brinde asistencia. "Es gente que está sola, que es mayor se quedó sola porque es soltera, sin padres ni hermanos o con sobrinos sin contacto", aseguró Morales.

Ante estas situaciones que suelen ser de compleja solución muchos casos se judicializan o se derivan a instituciones públicas o privadas en donde las personas reciben asistencia.

Además también se encuentran con denuncias por casos de abandono real de personas que debieron cuidar a los ancianos de su familia, pero no lo hicieron.

Si bien el Gobierno habilitó la línea de whatsapp 2644422571 en donde recibe mensajes alertando por estas situaciones, la mayoría de las denuncias llegan porque la gente va personalmente a la dirección del Adulto Mayor y cuenta lo que sabe o porque llaman al 911 para dar aviso sobre una persona que necesita ayuda.

Todo abordaje comienza con la determinación de sí la persona en cuestión está ubicada en tiempo y espacio. Es que en el caso de que si sepa determinar estas cuestiones, se debe respetar su decisión si se niega a recibir ayuda o a ser traslada. En este momento se abre todo un periodo de acercamiento para tratar de asesorar al anciano en cuestión para que acceda a recibir asistencia y contención.

Sobre cómo afectó el coronavirus la realidad de la tercera edad, Morales opinó que la pandemia "la pandemia ayudó al distanciamiento con la familia y se vive como un abandono".

La funcionaria explicó que en el caso de la Residencia Eva Perón, hay familias que han tratado de mantener un nexo con los ancianos, aunque aclaró que estos son pocos casos, ya que la mayoría de los familiares no mantiene contacto con los ancianos. "Es que si están en el Hogar la mayoría no los visita porque si llegan allí es porque no hay redes familiares que los puedan contener", concluyó.