Las inmobiliarias pronostican un año duro para los alquileres y las ventas

A pesar de que los alquileres y la venta de inmobiliarias tuvieron un repunte de 15% en el 2020 a causa de la pandemia de coronavirus que movilizó a los ahorristas en pesos y dólares a descongelar los plazos fijos, desde de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias se muestran bastante preocupados por las proyecciones que el 2021 depara para el precio de los alquileres y las ventas de casas y departamentos.

En comparación con 2019, el pasado fue un buen año para el negocio inmobiliario, puesto que muchos ahorristas, dueños e inquilinos se vieron obligado a mover sus ahorros y mudar sus inmuebles para generar un ingreso extra debido a la cuarentena y los fragmentados ceses de actividad.

Sin embargo, muchos arrendatarios se vieron afectados por el congelamiento de precios, plazos y extensión de los contratos de alquiler, medida adoptada por el Gobierno nacional para favorecer a los inquilinos e inclinar la balanza siempre a tono con la inflación.

Ahora, el panorama parece hacerse más crudo para los inmobiliarios con la prórroga del DNU que congela los alquileres y evita los desalojos. La extensión de la medida fue anunciada en el boletín oficial del Gobierno nacional el pasado 23 de enero y tendrá vigencia hasta el próximo 31 de marzo.

“Este es un decreto que no ayuda a los inmobiliarios. Los inversores no tienen interés en invertir en ladrillos cuando les imponen plazos, precios y extensiones y estamos muy preocupados por esta situación”, comentó a DIARIO HUARPE Mauricio Turell, presidente de la Cámara de Construcción e Inmobiliarias de San Juan.

Desde la cámara expresaron su malestar por la prórroga de este decreto, puesto que afecta el precio y demanda de los alquileres y propiedades en venta. Ante esta medida bajada desde la Nación, muchos son los dueños que deciden poner a la venta sus inmuebles o simplemente cerrar la puerta y dejar de alquilar sus inmuebles, provocando una caída en la oferta que afecta a los precios en la demanda.

“Esto no beneficia a ninguna de las partes y ya hemos expuesto nuestros reclamos en Nación y ante el Congreso. Este año va a ser muy duro, no hay ofertas considerables para la demanda de alquileres. Esto no va a dar buenos resultados”, cerró Turell.

Alquilar, la apuesta de este año

Con la fluctuación de precios, el congelamiento y la inflación, sumado a los aumentos en los servicios básicos, actualmente un alquiler ronda entre los $12.000 y $20.000 mensuales dependiendo de la zona. En promedio, unos $16.000.

En Capital, un alquiler puede llegar a rondar los $50.000 y los precios recién comienzan a descender en los límites de la ciudad y en los alrededores del Gran San Juan, siendo las zonas más demandadas Rawson, Rivadavia y Santa Lucía.