En el marco de las celebraciones por el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo, este sábado 25 de mayo, la provincia de San Juan se vistió de gala para rendir homenaje a esta fecha histórica. La comitiva encabezada por el gobernador de la Provincia, Marcelo Orrego, participó del solemne Tedeum oficiado por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano.

Antes de ingresar a la Iglesia Catedral, el gobernador Orrego ofreció sus saludos a los efectivos militares formados en el lugar. La ceremonia religiosa, acompañada por el Coro Universitario de San Juan, comenzó con un ambiente de solemnidad y respeto.

Durante su homilía, el arzobispo Lozano resaltó la importancia de organizar y cuidar la esperanza, instando a los presentes a seguir el mensaje de servicio público: “el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos”. Además, destacó la relevancia del 214° aniversario de la Revolución de Mayo, llamando a dar gracias por los inicios de la Patria y recordando a los funcionarios públicos su rol como servidores de la comunidad.

Al finalizar la ceremonia, el gobernador reflexionó sobre las palabras del evangelio y la importancia de la solidaridad y el compromiso que caracterizaron la Revolución de Mayo. Resaltó la valiosa actuación de los hombres y mujeres de bien que, hace 214 años, lucharon por la libertad.

también subrayó el valor del trabajo altruista y la unión entre los argentinos como claves para superar los desafíos actuales. Reflexionó sobre su tarea como funcionario público, destacando su compromiso con el servicio a la comunidad y su dedicación diaria.

"Me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde, siempre pensando en la gente y siempre le pido a Dios que me ayude a tomar decisiones correctas y con sentido común", finalizó el gobernador.