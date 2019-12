Las primeras imágenes de la posible reconciliación Suárez-Vicuña

“Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa”, anunció hace menos de una semana Eugenia “la China” Suárez. Sin embargo, la pareja se reencontró este fin de semana y se mostraron muy cariñosos en público, al parecer hubo reconciliación.

El periodista Ángel de Brito, a quien la actriz la había confirmado la separación, compartió en su cuenta de Twitter tres fotos donde Suárez y Vicuña se encontraban con su hija Magnolia en la pileta de un hotel en Pilar. En una de las imágenes incluso se ve que él la abraza por los hombros a ella, mientras ambos están recostados en una reposera.

El jueves pasado ella regresó al país luego de pasar unos días con su beba y con Rufina, su hija fruto de su relación con Cabré, en Miami. Él, por su parte, estaba rodando en su país la serie Inés del alma mía e hizo un parate para venir el fin de semana a Buenos Aires a reencontrarse con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, con Magnolia y con Suárez, con quien se debían una charla.

En la misma nota en la que confirmó el distanciamiento, ella ya había dejado la puerta abierta a una reconciliación en un futuro no muy lejano: “Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar. Ahora, hay que volver a Buenos Aires y ver cómo sigue la vida".

En ese momento la China no pudo dar detalles sobre los motivos que originaron la ruptura, aunque fue concluyente al asegurar que “no hubo terceros en discordia”. “Los dos hablamos, dijimos ‘¿qué está pasando? ¿qué hacemos con esto?’, él tiene carácter, pero también es más grande y vivió muchas cosas y tiene más templanza. Él me enseñó a estar en familia, éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón, los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho”, dijo.

