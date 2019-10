Las reservas del BCRA finalizaron en U$S 43.503

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las reservas internacionales finalizaron hoy en US$ 43.503 millones, informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el Resumen diario de variables financieras.



De esta manera, el nivel cayó en US$ 1.755 millones respecto del cierre de ayer, cuando se ubicó en US$ 45.258 millones.



Según fuentes del BCRA, "aproximadamente la mitad de la caída de las reservas de hoy se puede explicar solamente por el adelantamiento de dólares físicos a las diferentes entidades bancarias para que, en caso que los clientes los requieran, las sucursales cuenten con billetes disponibles".