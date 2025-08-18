Lionel Scaloni dio a conocer la esperada lista de convocados de la Selección Argentina para los cruciales partidos de Eliminatorias contra Venezuela y Ecuador. Como era de esperarse, Lionel Messi encabeza la nómina, generando gran expectativa entre los aficionados. Además, sorprendieron algunos nombres nuevos.

La gran sorpresa de esta convocatoria es la inclusión de José Manuel López, delantero de 24 años que milita en el Palmeiras. El "Flaco", exgoleador de Lanús, tuvo una destacada temporada con 15 goles en 42 partidos, lo que le valió su primera citación a la Albiceleste.

Además de la novedad de López, Scaloni introdujo varios cambios respecto a la última citación. Se destacan los ingresos de Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa). Carboni, en particular, vuelve a la Selección después de casi un año, tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior y debutar con un golazo en el Genoa, donde está a préstamo. Estos ingresos significan las ausencias de Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández, quien recibió dos partidos de suspensión por su expulsión ante Colombia.

La lista también marca el regreso de dos figuras importantes de River, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, como también la presencia de Leandro Paredes, de Boca, quienes son los únicos jugadores del fútbol argentino en esta convocatoria. Finalmente, Scaloni ratificó la confianza en Franco Mastantuono, el joven talento que recientemente se sumó al Real Madrid.