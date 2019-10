Lavagna, en Mendoza, apuntó contra Macri y Fernández por las promesas en la campaña electoral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, apuntó hoy contra los aspirantes a presidente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, y del Frente de Todos, Alberto Fernández, por las promesas que realizan en sus campañas electorales, y advirtió que esas iniciativas "no pueden ser solo un discurso" o "estar elaboradas a las apuradas con números dudosos". Al recorrer la capital mendocina junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, Lavagna dialogó con los medios locales y recomendó a los ciudadanos que "analicen cuál es el grado de credibilidad, antecedentes y convicción de quienes dicen las cosas", para que todo lo que se propone en campaña "no sea simplemente un discurso que luego quede en la nada". "Hay que tener mucho cuidado en empezar a tirar números o propuestas de último minuto que a lo mejor no están del todo pensadas y entonces, luego, dan lugar a diversas aclaraciones", remarcó el ex ministro de Economía al ser consultado sobre la propuesta del Frente de Todos para subir el impuesto de Bienes Personales. Sobre las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional y las promesas de campaña del presidente en búsqueda de ser reelecto, Lavagna afirmó: "Es claro que Macri venía con una conducta muy distinta hasta antes de las PASO -cuando perdió frente a Fernández- y ahora parece tener una actitud más abierta, pero no parece tener una convicción de fondo". Con respecto a las propuestas de Consenso Federal sobre el esquema impositivo, Lavagna aseguró que la propuesta es "entrar en una etapa de reducción, comenzando por bajar los impuestos que gravan el trabajo. Todo tipo de aporte y contribuciones. Esto es fundamental. No solo está el peso del pago de los impuestos sino la complejidad que para una PyME significa tener que afrontar tantas cargas". Lavagna y Urtubey estuvieron acompañados durante las actividades por el diputado nacional José Luis Ramón y los candidatos a diputados nacionales, Marcelo Romano y Carolina Montivero. Los dirigentes también compartieron una reunión con candidatos zonales, entre ellos, el candidato a diputado por La Pampa, Luis Solana, con quienes dialogaron sobre las problemáticas de las provincias.