Lavagna: Morales "no interpretó decisión de las urnas" pero la intervención militar es "deplorable"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex candidato presidencial Roberto Lavagna sostuvo hoy que el ex mandatario de Bolivia Evo Morales "no interpretó la decisión de las urnas sobre su derecho a otra reelección", pero consideró que la "intervención militar" en ese país es "deplorable".



La democracia y la paz deben primar en Bolivia", expresó el referente de Consenso Federal en su cuenta de Twitter, después de que el presidente de Bolivia anunciara su renuncia.



Si bien reconoció que Morales "obtuvo logros para los bolivianos", el economista afirmó que el ex mandatario "no interpretó la decisión de las urnas sobre su derecho a otra reelección ni los reclamos de transparencia en el resultado electoral".



"Aún así, la intervención militar es deplorable", concluyó.