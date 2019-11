Leandro Báez sigue distanciado de su padre: "Debe salir a aclarar qué hizo y qué no hizo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Leandro Báez, el hijo menor del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez, ratificó hoy el distanciamiento que tiene con su padre, quien, aseveró, "debe salir a aclarar lo que hizo y lo que no hizo", y advirtió que los tribunales federales porteños de Comodoro Py "son un submundo complicado", con "muchas operaciones y muchos emisarios".



Leandro Báez dijo que "hay ciertas cosas personales que debemos pulir, debemos pulir la relación y hasta la amistad de padre e hijo", pero confió en que es "una charla pendiente que vamos a tener". Admitió que "obvio que lo extraño; tengo un hijo que nació ahora y no lo conoce".



El joven, acusado junto a su padre y sus hermanos de hechos de corrupción durante el gobierno kirchnerista, reiteró que "tomé otro camino con otros abogados, pues no estoy de acuerdo con su defensa".



"Se lo dije, discutimos por esa situación, y tomé la decisión junto a Melina, mi hermana, de tener distintos abogados por una cuestión de defensa. No me sentía cómodo con los profesionales que él tiene alrededor, y tengo mis dudas sinceramente de si lo defienden", añadió.



"Voy a los juicios cuando vengo, cumplo al menos una audiencia al mes, y no he sentido que lo estén defendiendo", amplió en entrevista con TN.



También planteó reservas sobre los tribunales federales porteños, al decir que "conocí el submundo complicado de Comodoro Py, donde hay muchas operaciones, muchos emisarios, y eso no está bueno".



Sostuvo que "tengo un peso que es el apellido, que no lo oculto para nada" pero manifestó que tiene problemas para conseguir trabajo, tras responder con un "no" cuando le preguntaron si era millonario. "A toda la gente le cuesta conseguir trabajo, pero tener un Báez en la planilla de empleados...", expresó.



Leandro volvió a negar relación con cuentas en el exterior atribuidas a su padre: "Lo dijo el propio banquero (de Suiza), cualquier empresario puede tener cuentas en el exterior y que yo no las había operado, que era beneficiario a través de una fotocopia de un pasaporte. Ser beneficiario es como si hago un seguro de vida para mis hijos, y no tienen ni idea".



Advirtió que "Lázaro tiene la última oportunidad de declarar ahora y lo debe hacer, porque ahorraríamos mucho tiempo en el proceso".



"Él sabe lo que hizo y lo que no hizo, tiene que aclararse la situación. Hay gente que dice 'Lázaro tiene 500.000 hectáreas' y cree que son las hectáreas como en la provincia de Buenos Aires".



Sobre si su padre mantiene silencio para preservar a los Kirchner, Leandro dijo "no creo", aunque expresó "eso igual lo sabe él".