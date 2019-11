Leila Guerriero: "Siempre es muy emocionante recibir un premio otorgado por colegas"

La reconocida cronista argentina Leila Guerriero, flamante ganadora del Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán, que reconoce a las mejores voces del periodismo iberoamericano, dijo que "es siempre muy emocionante y lindo recibir un premio inesperado, más aún si es otorgado por colegas".



"Pensar que a más de 10 mil kilómetros de casa (en España) hubo colegas que la leyeron a una y decidieron premiar ese trabajo me provoca sorpresa y gratitud, siempre parece tan raro que lo que una hace llegue tan lejos, que estén pensando en vos desde tan lejos", dijo a Télam la autora de crónicas emblemáticas como "Los suicidas del fin del mundo” (2005, Tusquets).



La escritora y periodista nacida en Junín en 1967 fue reconocida en la categoría Periodismo cultural y político, una de las dos que conforman el premio impulsado por el Colegio de Periodistas de Cataluña, porque "sus artículos, crónicas y libros han puesto de manifiesto y relevancia la necesidad, la importancia y la fuerza del periodismo".



El jurado estuvo conformado por Neus Bonet, decana del Colegio de Periodistas de Cataluña; Ana Cristeto, directora de El Periódico de Catalunya; Carles Revés, del Grupo Planeta; Tomás Delclós, periodista de El País (donde ella tiene una columna semanal); y Josep Cuní, periodista colegiado.



El fallo del galardón creado en 2004, en homenaje al escritor y periodista Manuel Vázquez Montalbán, fallecido en 2003, destacó que en su oficio Guerriero "no sólo insta a ir, ver, volver y explicar, como ella misma ha descritom sino también a contestar para qué, por qué y cómo se escribe”.



Ese periodismo literario, que si bien tiene espacios en revistas de crónica emblemáticas como Gatopartdo o Rolling Stone, se va reduciendo en las publicaciones cotidianas de los diarios, "encontró en los libros un lugar muy natural y también en las columnas de los periódicos", señaló Guerriero.



"La crónica es como un documental pero escrito, esa es una definición sencilla y bastante ajustada. Es un texto que lleva un trabajo de campo fuerte, una tarea de escritura fuerte, un dominio del lenguaje musculoso y un manejo de técnicas narrativas desafiante", resumió.



En la actualidad, agregó, "hay una gran producción de espacios para mostrar esas crónicas que antes no había, es un error poner a la crónica audiovisual a competir con la crónica escrita, se potencian una con la otra, no veo que la gente vaya a dejar de leer crónica por mirar documentales".



La distinción recibida por Guerriero en España engrosa un listado de premiaciones internacionales otorgadas en los últimos ocho días a escritoras argentinas que además se desempeñan en el género de la crónica periodística: María Gainza, Selva Almada y Mariana Enriquez.



El 28 de agosto Gainza ganó el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que se otorga en México, por el libro "Luz negra" , y ayer Selva Almada se alzó con el "Firts Book Award" en Edimburgo, Escocia, por la novela "El viento que arrasa"; mientras que Mariana Enriquez, ganó el Premio Herralde en Barcelona, por la ficción "Nuestra parte de noche".



"Se trata de una triada, una trilogía que que no me es en absoluto ajena -repasó sobre esas autoras-. A Selva la he leído mucho, lo que hace María me parece absolutamente admirable y con Mariana somos muy cómplices porque las dos somos editoras".



"Mariana me parece una de las mejores escritoras latinoamericanas y hoy me reía porque ayer le escribí para felicitarla y hoy recibía un mail suyo de conmoción, felicitándome a mí", repasó.



Estas escritoras, además de sus ficciones, "se han dedicado a hacer un trabajo periodístico muy profundo, de peso, con voluntad de trascendencia, que implica un trabajo con la prosa", subrayó Guerriero en torno a esa doble condición de novelistas y cronistas.



Guerriero escribió en numerosos diarios internacionales y entre sus obras figuran "Frutos Extraños" y "Una historia sencilla".



En 2010, el texto "El rastro en los huesos", publicado en El País Semanal y Gatopardo, fue premiado por la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano fundada por el Nobel colombiano Gabriel García Márquez.



Editora para cono sur de la revista Gatopardo y directora de la colección Mirada crónica de editorial Tusquets argentina, "Plano americano", su tercer libro publicado, recopila 21 perfiles iberoamericanos relacionadas con el arte y la cultura iberoamericana.