Les explotó la cocina y tuvieron un principio de incendio en su casa recién entregada

Un gran susto vivió una familia de Chimbas cuando este martes sobre el mediodía cuando una explosión fue el causante de un principio de incendio en una vivienda de un nuevo barrio en aquel departamento.

Una cocina explotó porque tenía mal realizada la conexión de la alimentación del gas, provocando llamas y un gran susto en la siesta sanjuanina cuando faltaban 20 minutos para las tres de la tarde.

MIRÁ TAMBIÉN Asalto y toma de rehenes en un vivero terminó con dos muertos

Al lugar asistieron los Bomberos Voluntarios de Chimbas y también personal de la Policía Comunal, quienes asistieron a la familia que con rapidez lograron sofocar las llamas.

Lo que sucedió en la casa 6 de la manzana G del barrio Conjunto Único entregado hace apenas unos meses, es que si bien las casas tienen todas las instalaciones para el gas natural, aún no fue habilitado. Esto provocó que la familia, de apellido Manrique, conectara a la cocina una garrafa pero sin tomar los recaudos necesarios.

MIRÁ TAMBIÉN Encuentran a un hombre muerto e investigan qué le sucedió

Desde Bomberos Voluntarios explicaron que “la manguera de la garrafa se prendió fuego porque no tenía un flexible que suele colocarse y estaba conectada directa. Afortunadamente no hubo heridos, ni la garrafa explotó. Al parecer también tenía una pérdida la garrafa o la válvula no cerraba bien”.

Pudo ser una tragedia y arruinar la estadía de una familia que desde agosto disfruta de su nueva casa. Por fortuna el rápido accionar de los ocupantes del hogar y la asistencia de las fuerzas, fue lo que se conoce como una desgracia con suerte.