Les robaron sus documentos en Camboya y no pueden volver a Argentina

Pero un día mientras paseaban en bicicleta por Angkor Wat, el principal templo de Camboya; las asaltaron y Renata se quedó sin plata ni pasaporte.



"Un pibe pasó y me sacó la mochila donde tenía los pasaportes, guita, tarjetas, todo. El problema es que acá no hay embajada de Argentina, por ende nada nos ampara, por lo que no podemos salir del país", contaron las chicas en un video que publicaron en Instagram.