Lewandowski ganó el premio The Best: todos los premios del 2020

El delantero polaco del Bayern Munich Robert Lewandowski fue reconocido por la FIFA como el mejor futbolista del año 2020 y distinguido con el premio The Best al imponerse a Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Juventus) en la votación que protagonizan año tras año entrenadores de selecciones nacionales, periodistas e hinchas en general a través de la web.

Es el primer galardón de esta categoría que conquista el goleador de 32 años que ganó todo lo que disputó con su equipo en este 2020: la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions League, la Supercopa de Europa y la Supercopa de Alemania. Cinco títulos además de consagrarse goleador del torneo alemán y de la Champions. Por su rendimiento individual y por lo que fue el año del Bayern Munich, era el favorito a quedarse con el premio que en el 2019 ganó Messi, en el 2018 Luka Modric y en el 2016 y 2017 Cristiano Ronaldo.

"Si ganara el The Best sería algo espectacular para mí y un premio para todo el equipo porque sé cómo jugamos este año. Lo que hicimos esta temporada para mí fue algo increíble. Siempre es especial ganar un premio de la FIFA, un sueño. Si marcaste muchos goles y ganaste todo y estuviste en lo más alto, creo que no hay con quién pueda compararme", había dicho Lewandowski en una entrevista exclusiva de Olé.

En un año marcado por la pandemia y por la suspensión del Balón de Oro, el premio The Best, otorgado por la FIFA, ha adquirido una dimensión aún más importante de la habitual. Y es todo de Lewandowski.

Para Messi hubo una distinción: fue parte del 11 ideal, que conformaron: Alisson; Alexander Arnold, Sergio Ramos, Van Dijk, Alphonso Davies; Kevin de Bruyne, Thiago Alcántara, Kimmich; Leo, Lewandoski y Ronaldo.