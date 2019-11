Ley de góndolas: supermercados locales dicen que será fácil aplicarla

La Ley de Góndolas intentará regular la posición que ocupa las distintas marcas en los exhibidores de las cadenas comerciales para fomentar la competencia dando espacio a los productos pymes y al mismo tiempo dará opciones a los consumidores de comprar más barato. En San Juan, los supermercadistas salieron a respaldar la iniciativa que tiene media sanción en Diputados. Dijeron que será fácil su aplicación pero se diferenciaron de los híper porque sostienen que los grandes espacios complejizará la comparación y variedad de la mercadería.

“Creo que la legislación, una vez que salga, se va a ir asentando en la medida que se aplique. Esta ley va a favorecer a algunos lugares y a otros no. Los hipermercados o grandes cadenas pueden tener complicaciones porque están acostumbrados a trabajar de otra manera”, dijo Mario Gee, titular de la Cámara de Supermercadistas. “Para los híper que tienen grandes extensiones de lugar se les va a complicar generar la comparación de marcas”, agregó.

La ley está orientada a que en las góndolas se exhiba un producto de un proveedor o grupo empresario que no podrá superar el 30% del espacio que comparte con mercadería de similares características. Al mismo tiempo permite la participación de al menos cinco proveedores. Según Gee, ese aspecto está muy lejos de la aplicación en las grandes cadenas pero no así de los supermercados pequeños. “Nosotros no lo vemos mal. Estamos siempre predispuestos a recibir productos locales o de diversas marcas, pero los híper para aceptar esto primero tienen que negociar con la compañía y si no logran un acuerdo no lo dejan estar en góndola”, disparó.

La futura ley se aplicará en supermercados, autoservicios de productos alimenticios y no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos y centros de compras. Quedarán exceptuados aquellos agentes cuya facturación sea equivalente a la categoría de MiPymes. Los productos alcanzados serán alimentos, bebidas, elementos de higiene personal y artículos de limpieza para el hogar. Los de menor valor no podrán estar ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a una altura equidistante entre el primer y último estante de la góndola.

Productos regionales

El espacio para las pymes

Los establecimientos comerciales deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales. Además deberán contar con un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular. A su vez, en las islas de exhibición contiguas a las cajas se debe reservar un 50% del espacio para productos elaborados por pymes. Se establece también la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse una "exclusión anticompetitiva". “Casi en todas las góndolas locales hay productos regionales. Esta fue una política de incorporación muy buena ya que apostamos a lo nuestro. El tener un producto sanjuanino es el principal factor de atracción en el plano turístico”, concluyó Gee.

Control

Sin la capacidad de control será imposible que se aplique de manera correcta la iniciativa. La ley crea un organismo similar al Observatorio de Precios y Disponibilidad del Insumos, Bienes y Servicios que creó en 2014 con el fin de garantizar que se cumplan con las garantías establecidas.

Datos

• 30% es el promedio de la reducción en el precio que tendrán los productos debido a la competencia entre las distintas marcas. Este estimativo surgió en el debate en Diputados.

• En locales virtuales los productos de menor valor deberán publicarse en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.