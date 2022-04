Ley de Lemas o Colectoras: Oposición en contra y el oficialismo con opinión dispar

Ley de Lemas o Colectoras, estas son las opciones que asoman con mayor probabilidad para que se conviertan en la norma que reemplace a la derogada en el calendario electoral del año que viene. Pero en la discusión previa a la que se llevará en la Legislatura, los distintos espacios políticos dieron su opinión y así es que la oposición se mostró en contra, mientras que en el oficialismo existen visiones dispares.

Los partidos que conforman Juntos por el Cambio San Juan en la Cámara de Diputados se mostraron totalmente en contra de la aplicación de una Ley de Lemas o de Colectoras. Es que, según expresó el presidente del PRO Enzo Cornejo, “un sistema de lemas o colectoras no es más que un mecanismo que nos atrasa y por eso es que reafirmamos nuestra oposición a un sistema usado para intereses personales”.

En la misma línea opinó el representante de Producción y Trabajo, Sergio Miadowsky y Gustavo Usín, hombre ACTUAR. Incluso Usín afirmó que “aún estamos a la espera del fallo de la Justicia por la demanda que realizamos por la eliminación de las PASO en diciembre pasado”.

Distinto es el panorama en el bloque del Frente de Todos ya que Andrés Chanampa, jefe del bloque Bloquista, contó que “juntos a mis compañeros de bloque estamos confeccionando un proyecto que evalúa un sistema de participación por colectora, principalmente para la elección de intendente y concejales. Y en el texto está clarificado que la representación debe ser proporcional como dicta la Constitución”.

En la vereda de enfrente se manifestó el legislador del bloque Lealtad Leonardo Gioja que insistió en “sostener el sistema de PASO que asegura la participación de los sanjuaninos y la amplia. Por esto es que continuamos a la espera de la resolución judicial a la demanda que realizamos luego de la sesión de diciembre pasado”.

Una opinión que prefirió no tomar posición fue la del vicegobernador Roberto Gattoni ya que afirmó que “como expresó el gobernador Uñac en el inicio de sesiones esto deben definirlo los legisladores y por esto busco mantenerme prescindente en el debate”. Gattoni aclaró que “el primer paso es que la Justicia se expida por las demandas de Juntos por el Cambio, el bloque Lealtad y el Partido del Trabajo y del Pueblo”.

Ley de Lemas

La Ley de Lemas se conoce también como el doble voto simultáneo y su particularidad es que no sólo se vota a un candidato o una lista en particular, sino que con el mismo sufragio puede favorecerse a otro candidato. De esta forma, se rompe con la lógica de que el candidato más votado es el ganador, ya que no necesariamente sucede de esta forma.

Colectoras

Son listas de distintos partidos políticos que presentan diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieren a una misma lista para otra categoría. De este modo, el candidato que recibe la adhesión de las distintas listas suma (colecta) votos de diferentes partidos sin necesidad de negociar y formalizar una alianza que los integre a todos, mientras que cada una de las listas colectoras se beneficia del “arrastre” del candidato al cargo de mayor jerarquía.