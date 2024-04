Después de varias semanas de discusión, el Gobierno presentó el borrador final de la Ley Ómnibus junto al paquete fiscal y fue enviado a los gobernadores con los cambios en Ganancias. La Casa Rosada mandará al Congreso solo el capítulo fiscal y reflotará el contenido de Bases a través de la ley de 600 artículos que entró en enero.

El proyecto tiene más de 180 páginas, 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas, como las hidrocarburíferas, y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre otros tantos puntos que habían sido discutidos. Además, incluye la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y la delegación de facultades al Ejecutivo.

Esperan una devolución de estos para impulsar su tratamiento legislativo. La Casa Rosada mandará al Congreso solo el capítulo fiscal y reflotará el contenido de Bases a través de la ley de 600 artículos que entró en enero. Le realizarán modificaciones en el plenario, de forma que se firme un dictamen con menos artículos. El objetivo del Gobierno es tratarlo en comisión el 17 de abril para llegar al recinto la semana del 24.

Martín Menem aseguró que la restitución del Impuesto a las Ganancias no se tratará en la Ley Ómnibus: “Otra etapa”

Martín Menem, afirmó que la restitución del Impuesto a las Ganancias no estará en el debate a la recortada Ley Ómnibus y será tratada en otro momento. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem aseguró este domingo que la restitución del Impuesto a las Ganancias no se tratará en el corto plazo. Es por eso que no estará atada al debate de la Ley Ómnibus e “irá en otra etapa”.

Menem, fue entrevistado sobre el debate del DNU antes de su ingreso al evento que realizó La Libertad Avanza en Capital Federal, un evento fomentado por la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei. Ahí, explicó que se trata “del mismo proyecto”, pero con “un dictamen distinto”.