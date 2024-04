En la jornada de este martes se confirmó que el presidente Javier Milei se reunirá con el reconocido empresario Elon Musk, durante un viaje que tiene planeado realizar en los Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por medio del vocero oficial, Manuel Adorni, quien comentó durante la mañana: “El 13 de abril está previsto un viaje a Texas para visitar la fábrica de Tesla y ese día Milei se va a encontrar con Elon Musk”.

Publicidad

Elon Musk. (Foto: gentileza).

Además, indicó que el Presidente tiene también previsto un viaje a la ciudad de Miami, en donde recibirá una distinción de la comunidad judía, para luego llegar a Europa el 14 de abril, donde se reunirá con la primera ministra Mette Frederiksen, previo a la firma del contrato por 24 aviones F16 para la Fuerza Aérea.

Recordemos que el jefe de Estado y el empresario mantienen una muy buena relación desde hace un tiempo, en donde suelen realizarse diversos cumplidos mutuamente en las redes sociales.

Incluso, luego de las elecciones, el presidente había comentado luego de las elecciones: “Hoy mantuve una gran conversación con Elon Musk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo”.

El comentario de Javier Milei sobre el Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei realizó una entrevista ayer por la noche con el periodista Alejandro Fantino, en la cual abordó cuestiones relacionadas al Pacto de Mayo en donde estableció que no le molestaría si este no se termina aprobando.

Publicidad

Según expresó al respecto de la situación: “No me importa si se me cae el pacto de Mayo, si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son diez reglas para una economía sana”.