Liberan al hermano de Omar "El Turco" Asad, detenido por asalto a un turista inglés en Belgrano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Fabián Asad, hermano del ex futbolista Omar “El Turco”, fue liberado en las últimas horas luego de haber permanecido detenido una semana por un asalto que sufrió un turista inglés en el barrio porteño de Belgrano a poco de llegar al país, el 13 de diciembre último.



El abogado de Asad, Juan Manuel Dragani, explicó a Télam que su cliente fue excarcelado por orden del juzgado de instrucción 31, a cargo de Alfredo Godoy, quien le dictó una “falta de mérito” en el marco de la causa al determinarse a través de pericias en su teléfono celular que no tenía relación con la banda que participó de ese robo.



“Estuvo detenido en la alcaidía del Palacio de Tribunales y en los últimos dos días en el penal de Marcos Paz. El está muy mal, ya va a contar su verdad, porque no puede ser que lo hayan tenido detenido una semana”, aseguró Dragani.



El hecho que se le atribuía a Asad ocurrió el 13 de diciembre poco después del mediodía, cuando trasladó a una familia británica desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a Las Cañitas a bordo de su camioneta Renault Kangoo.



En momentos en que estaban bajando el equipaje, un grupo de motochorros le quiso robar el reloj a Artur Tomala (43), el padre de la familia, en la esquina de Villanueva y Teodoro García, pero intervino un peatón y logró reducir al ladrón hasta que llegó la Policía.



En ese momento, los efectivos se llevaron preso al delincuente, pero también a Asad al considerar que había podido tener alguna vinculación con el robo.



A esto se sumó que al día siguiente mataron en Puerto Madero al turista inglés Matthew Gibbard (50) e hirieron a su hijastro Stefan Zone (28), también luego de llegar desde Ezeiza, hecho en el que intervino un Ford Fiesta rojo que también se ve en el robo en Las Cañitas.



“Después de analizar su teléfono, vieron que no tenía ninguna vinculación con los otros detenidos”, explicó Dragani, quien lamentó el tiempo que demoraron las pericias y aclaró que su cliente nunca estuvo preso por el ataque a Gibbard y que esas dos causas nunca se acumularon.