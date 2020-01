Líder Virtus Bologna, con aporte de Delía, venció por la Liga italiana de básquetbol

El puntero Virtus Bologna, con la contribución del argentino Marcos Delía, doblegó hoy a Pistoia, por 90-60, para consolidarse en la cima de la tabla, al iniciarse la 19na. Fecha de la Liga Italiana de básquetbol de Primera División (Legabasket).



El pivote bonaerense, de 27 años, firmó una planilla con 4 puntos (2-4 en dobles), 3 rebotes y un recupero en los 26 minutos que permaneció en el PalaDozza de Bologna.



El máximo anotador del quinteto que dirige el prestigioso entrenador serbio, Aleksandar Djordjevic (ex DT del seleccionado de su país), resultó Giampaolo Ricci, con 22 tantos y 4 rebotes.



Mientras que el base cordobés Ariel Filloy diseñó una muy buena tarea para el campeón Reyer Venezia, que superó por 80-70 a Fortitudo Bologna.



El ex jugador de Atenas de Córdoba encestó 16 unidades (0-4 en dobles, 4-7 en triples, 4-4 en libres), tomó 2 rebotes, repartió una asistencia y propició un robo en los 17 minutos que actuó para el quinteto ganador, que no tuvo en sus filas al alero bahiense Bruno Cerella.



En tanto, el armador porteño Andrés 'Toto' Forray (ex Banco Provincia) acumuló 3 tantos (1-4 en triples), 4 asistencias, un rebote y un recupero en 25m para Trentino, que fue derrotado por Reggio Emilia, por un contundente 103-81



En otro marcador, Cremona doblegó como visitante a Treviso, por 94-84



Mañana se completará la jornada con los siguientes partidos: Varese-Trieste (con Juan Manuel Fernández), Brindisi-Virtus Roma, Pesaro-Dínamo Sassari y Brescia-Olimpia Milano (Luis Scola).



Es líder Virtus Bologna, con 32 puntos, escoltado por Dinamo Sassari, con 28; seguido por Brescia, con 24, y Olimpia Milano, con 22.