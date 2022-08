Liga Profesional: horarios, TV y formaciones de Arsenal vs. River Plate

Este miércoles 17 de agosto, River Plate tendrá una dura cita de visita ante Arsenal de Sarandí. En el Estadio Julio Humberto Grondona, ambos elencos buscarán quedarse con los tres puntos que hay en juego, en el marco de la jornada número 14 del Torneo de la Liga Profesional 2022. Con dos presentes deportivos distintos, seguramente darán un gran espectáculo para los fanáticos.

No está demás resaltar que Arsenal está actualmente en la mitad de la tabla, un tanto lejos de la pelea por los primeros lugares del Torneo de la Liga Profesional. Si bien ese no es el objetivo principal, buscan escalar posiciones. El equipo de Sarandí no puede dejar de lado las chances de un nuevo descenso, por lo que ahora están totalmente enfocados en conseguir la mayor cantidad de puntos posibles.

Por su parte, River Plate arriba a este compromiso después de una nueva goleada a su favor. La moral está por las nubes después de haber derrotado 4-1 al Newells, con un doblete de Pablo Solari, otro de Javier Pinola y Matías Suárez en el restante. Gracias a ese tanteador, los dirigidos por Marcelo Gallardo se muestran en la quinta posición de la tabla, cuando Arsenal está en el puesto 14, con 17 unidades conseguidas.

Posibles formaciones

Arsenal: Alejandro Medina; Cristian Chimino, Ignacio Gariglio, Gustavo Canto, Damián Pérez; Julián Navas, Mauro Pittón, Braian Rivero, Facundo Kruspzky; Lucas Cano y Sebastián Lomónaco. DT: Leonardo Madelón.

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Pablo Solari, Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz; Juan Fernando Quintero y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Horarios de Arsenal vs. River Plate

Argentina - 7:00 p.m.

Uruguay - 7:00 p.m.

Brasil - 7:00 p.m.

Perú - 5:00 p.m.

Colombia - 5:00 p.m.

Ecuador - 5:00 p.m.

México - 5:00 p.m.

Paraguay - 6:00 p.m.

Chile - 6:00 p.m.

Estados Unidos - 6:00 p.m.

Venezuela - 6:00 p.m.

Bolivia - 6:00 p.m.

Transmisión

Para todas aquellas personas que quieran presenciar en sus pantallas lo que ocurra este sábado en el encuentro entre Arsenal y River Plate en el Estadio Julio Humberto Grondona, tendrán que hacerlo a las 19 horas de Argentina. Por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional, la transmisión en vivo y en directo para el público locar será a través de ESPN Premium y Star +. Aún resta confirmar la televisación internacional.

Historial

Se enfrentaron en 36 ocasiones.

Arsenal ganó 6 veces.

River ganó 16 veces.

Empataron 14 veces.