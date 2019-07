Límite sin definir, la defensa de un ex Pachón en la causa de la escombrera

Ayer comenzó la ronda de indagatorias a los exdirectivos de Pachón S.A en la causa donde se investiga a los responsables de la escombrera que la firma chilena Pelambres armó sin autorización en suelo calingastino. La Justicia Federal sospecha que sabían desde el primer momento de la maniobra ilegal de la empresa trasandina y que no la denunciaron, pero el primero en declarar lo negó. Fuentes calificadas contaron que Xavier Ochoa se amparó en que el límite con el vecino país no estaba determinado, por lo que sostuvo no sabía que los desechos fueron depositados de este lado de la cordillera y pidió su sobreseimiento. Hoy está previsto que comparezcan dos más.

Ochoa fue presidente de Pachón S.A entre los años 2009 y 2012 y es uno de los señalados por el fiscal Federal Francisco Maldonado de saber de los desechos que Los Pelambres volcó en Calingasta, más precisamente en el terreno donde está ubicado el emprendimiento sanjuanino. Sucede que la escombrera se formó entre 2007 y 2012 y ninguno de los profesionales que estaban en cargos gerenciales en ese periodo pusieron al tanto de la situación a las autoridades provinciales o a la Justicia.

Ochoa declaró durante dos horas y cuando salió del tribunal que encabeza el juez Leopoldo Rago Gallo, no quiso responder preguntas de la prensa. “No voy a hacer declaraciones”, aseguró una y otra vez mientras se alejaba del lugar.

Según las fuentes, Ochoa la expresó al juez que no sabía que los escombros fueron arrojados del lado argentino, porque no estaba bien definido el límite con Chile. De ahí que insistió, señalaron, en que jamás pudo ser consciente de la contaminación que generó la minera trasandina.

El botadero desató una fuerte polémica cuando llegó a oídos de las autoridades sanjuaninas, puesto que llevaba años en ese lugar. A pesar de que se formó entre 2007 y 2017, los ejecutivos de Pachón recién demandaron a Los Pelambres en 2014 e interpusieron la denuncia penal en 2015. A partir de ahí, Rago Gallo comenzó a sustanciar la causa que busca determinar las culpas por la escombrera y el delito de contaminación.

https://www.diariohuarpe.com/nota/2017-8-9-22-59-6-rago-gallo-ordeno-retirar-la-escombrera-que-instalo-pelambres-en-calingasta

En 2017, la Fiscalía de Estado hizo una presentación ante Rago Gallo para que ampliara la investigación hacia los exdirectivos de Pachón. El fiscal Maldonado se hizo eco, los imputó y pidió que sean indagados y el magistrado hizo lugar y los citó para que den su versión de los hechos.

Hoy será el turno de dos sospechosos más. Primero está previsto que sea indagado Luis Lucero y luego, Patricio Rooney, quienes se esperan que hagan un descargo que vaya en el mismo sentido que Ochoa. Hay un cuarto sobre el que se posa la lupa judicial, Robdert Drabik, al que aún no se puede notificar porque se desconoce su paradero.

Los primeros en ser indagados fueron ejecutivos de Los Pelambres, acusados de ser los culpables directos de los desechos tirados ilegalmente. Rago Gallo espera escuchar a los de Pachón, para resolver después a quiénes procesa o no y por qué delitos.

Paralelamente, la empresa chilena está sacando los 35 millones de toneladas de escombros de la cordillera. Fue por una orden del mismo magistrado sanjuanino.