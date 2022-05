¡Listo para la vuelta! El brutal entrenamiento de Conor McGregor

En los últimos días, Conor McGregor ha intensificado sus entrenamientos, los que son virales en las redes sociales. El extraordinario peleador irlandés de UFC está en la última etapa de la recuperación de su lesión, ya que se fracturó la pierna izquierda en la trilogía con Dustin Poirier. Por ello, pensando en un regreso que posiblemente se de a mitad de año, saca lo máximo en cada sesión en el gimnasio.

Días atrás, en Twitter, el exdoble campeón de UFC advirtió: “Mi próxima pelea es….”. Sin embargo, después dejó otras palabras ruidosas, pero con indirectas: “Si tu me quieres apagar, sube y hace tu parte. Aun estoy viendo quien será. Broma, se quien es, cuando, y en qué peso. Cómo va a ser todo. Sólo veo personas muertas”. Claramente McGregor busca un buen oponente para su regreso, el que le deje millones en ingresos una vez más.

Por su parte, pensando en la vuelta de "The Notorious", Dana White, Presidente de UFC, habló con el medio británico The Sun, al que le indicó: "Literalmente no tengo nada para él en este momento, no está listo. Todo el paisaje podría cambiar durante el verano. Veremos cuando está listo para pelear. Y cuando el médico le dé el cien por cien de autorización, comenzaremos a buscar posibles oponentes".

Conor McGregor quiere el cinturón

"Estamos mirando a principios de otoño si todo va bien. Si su pierna sana bien y obtiene la autorización para realmente comenzar a entrenar, entonces posiblemente caerá una pelea", concluyó el mandatario de la empresa más famosa en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA). Después de su fractura en la pierna izquierda, Conor se ha preparado de la mejor manera posible para regresar a la gloria cuanto antes.

"Puede que pese sólo 170, no quiero subir demasiado por encima de las 170… Siempre me lo he pasado muy bien cuando he tenido un campamento completo en 170 con la preparación correcta, la revancha Nate Diaz, y la pelea de 'Cowboy' (Donald Cerrone) en particular", destacó también el irlandés. De todas formas, Conor McGregor, sin saber públicamente quién será su próximo oponente, los fanáticos ya le envían mensajes de apoyo para volver a ganar.