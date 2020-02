Liverpool de Uruguay sacó una buena ventaja en Venezuela por la Sudamericana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Liverpool de Uruguay derrotó como visitante a Llaneros de Venezuela por 2 a 0, en el partido de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana de fútbol.



Fabián Dávila (31m.Pt) y Hernán Figuereo (46m.Pt) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Agustín Tova de Barinas.



En Liverpool atajó Andrés Mehring, ex Colón, Brown de Madryn y Godoy Cruz. El desquite será el 26 de este mes, en Montevideo.



Bahía de Brasil superó a Nacional de Paraguay 3 a 0, con goles de Gilberto (40m.Pt), Gregores (42m.Pt) y Elber (5m.St), en el encuentro llevado a cabo en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.



En Nacional jugó el argentino Franco Costa, ex Arsenal y San Martín de Tucumán. La revancha será también el 26 de febrero, en Asunción.



Huachipato de Chile derrotó a Deportivo Pasto de Colombia 1 a 0, con gol de Claudio Sepúlveda, de tiro penal (41m.St), en el partido jugado en el estadio Huachipato-CAP de la ciudad de Talcahuano.



En el local jugó el argentino Juan Manuel Sánchez Sotelo -ex Racing, Talleres de Córdoba y Temperley-; y en Pasto lo hizo Cristian Álvarez, surgido de Boca y con paso por All Boys.



El desquite se llevará a cabo el 26 de este mes en San Juan de Pasto.