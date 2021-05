Llamaron para indagar nuevamente a los acusados de estafar con tarjetas de planes sociales

El Juzgado Federal llamó a los cinco acusados de estafar a beneficiarios con tarjetas de planes sociales para indagarlos nuevamente luego de recolectar nuevo material de prueba. La causa estalló en diciembre del 2020 tras una denuncia e involucró a punteros políticos, dirigentes y hasta una funcionaria de la Oficina de Empleo de 25 de Mayo.

La denuncia recayó contra Natalia Castro, Walter Rubén Atampi, Sergio Eduardo Castillo Fernández, Pamela Agüero y Héctor Mauricio Chanquia. Tras una investigación de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan, todos fueron detenidos, menos Chanquia al que no encontraron y fue considerado prófugo de la Justicia. Sin embargo, su abogado Antonio Falcón aclaró que no lo estaba y que la Policía fue a una casa donde ya no vivía. Posteriormente se presentó con su defendido en Tribunales y consiguieron la eximición de prisión.

Castro era la coordinadora de la Oficina de Empleo venticiqueña, mientras que Castillo y Atampi eran considerados punteros políticos. Agüero tenía a su cargo un comedor y Chanquia era dirigente del partido Libres del Sur. A todos se los acusó de incentivar a personas realizar trámites para obtener un plan social de la Nación, ya sea a través del Ministerio de Desarrollo Humano o la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, luego ellos se dejaban la tarjeta personal y les cobraban el beneficio, le daban una mínima parte del dinero y el resto se la dejaban ellos.

En resumen todos están acusados de estafa e investigan si formaban una asociación ilícita.

El abogado Falcón, que además representa a la imputada Agüero, dijo a DIARIO HUARPE que llamaron a sus defendidos a declarar este jueves a las 11 uno y a las 12. Los actos de ampliación de indagatoria se llevaron a cabo sobre calle Entre Ríos 282 sur, sede del Segundo Juzgado Federal. El letrado dijo que se abstuvieron de declarar porque la nueva prueba recolectada apunta contra Castro y sus representados no tienen ningún tipo de relación con la exfuncionaria de 25 de Mayo.

La denuncia recayó sobre el Primer Juzgado de Instrucción, pero este se declaró incompetente y pasó a la Justicia Federal, que ahora investiga el hecho resonante en la provincia. En el primer secuestro tuvo al menos una decena de tarjetas pertenecientes al plan Joven y Promover, entre otros. Los detenidos ahora esperan una resolución de la Justicia en libertad, ya que fueron excarcelados luego de pagar una fianza.