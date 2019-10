Llega a Buenos Aires un tour internacional para seguir de cerca el desarrollo de las elecciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un tour internacional para seguir de cerca el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre llegará en los próximos días a Buenos Aires, compuesto por consultores políticos, analistas y representantes de la prensa internacional que participarán de los cierres de campaña, visitarán el centro de cómputos y lugares de votación, y estarán en el bunker del candidato que resulte electo esa noche. "Argentina Election Tour" es el nombre del evento que se desarrollará entre el 24 y el 27 de octubre en Buenos Aires, organizado por la empresa de comunicación Branding Latin America, la Cumbre Mundial de Comunicación Política y MPR Group, al que están inscriptos hasta el momento unos 50 consultores, estrategas de campaña, analistas y profesionales de la comunicación de Brasil, Perú, México y España, entre otros países. "La idea es analizar y experimentar el minuto a minuto del proceso electoral en el país, su coyuntura y el cierre de campaña", explica a Télam Mel García, organizadora del tour, que ya tuvo ediciones similares en Estados Unidos y Francia, y es la primera vez que se realiza en América latina. Según indica García, el objetivo es que los participantes "conozcan cómo se desarrolla la tecnología aplicada a las elecciones, para comparar con la que utilizan otros países, cómo piensa el ciudadano argentino, los ciclos históricos de los comicios en el país y, en general, los procesos electorales en Argentina". Entre los participantes también habrá representantes de medios de prensa internacionales, como The Economist, Financial Times, The Guardian, El Mercurio de Chile y El Comercio de Perú, entre otros; así como estudiantes de carreras de comunicación política, y hasta un médico y una jubilada interesados en conocer el proceso eleccionario en la Argentina. El cronograma de actividades incluye visitas a la Dirección Nacional Electoral, al centro de cómputos que funciona en la sede del Correo Argentino, en el barrio de Barracas, a los cierres de campaña de los principales candidatos, redacciones de medios de comunicación, centros de votación el día de la elección y hasta la posibilidad de estar en el bunker del candidato ganador. El viernes, en un hotel céntrico que será sede del tour, habrá conferencias a cargo de analistas políticos y consultores nacionales e internacionales, quienes analizarán las estrategias que usaron los distintos postulantes, se explicará la tecnología aplicada durante las elecciones, las 'fake news' y la utilización de las redes sociales en la campaña. Entre los expositores estarán el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación, Adrián Pérez; el presidente de la Cumbre de Comunicación Política, Daniel Ivoskus; el consultor Mario Riorda; el director de Idea Internacional Perú, Percy Medina; la directora del Centro para Mujeres en Política y Políticas Públicas en Texas Woman's University, Nancy Bocskor, y la titular de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Marilú Brajer, entre otros. "Cada país tiene sus características particulares en lo que se refiere a procesos electorales, formas de votación, participación ciudadana y legislación. Conocer esta realidad en primera persona y comprender su significado, es importante para diferentes profesionales que trabajan o estudian esta área de la política", explican desde la organización del tour. "Después de las PASO y el factor sorpresa, advertimos que hubo un aumento del interés por conocer el proceso de las elecciones en Argentina y por confirmar si se van a repetir los resultados de las primarias", dice a García a Télam, una consultora política argentina que vivió 16 años en Brasil y participó de las campañas de varios candidatos en ese país.