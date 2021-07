Llegan los primeros deportistas olímpicos sanjuaninos a Japón

Solo tres semanas para el inicio de los postergados Juegos Olímpicos Tokio 2020 y entre los seis representantes sanjuaninos, uno ya se encuentra en Tokio, mientras que el resto viaja entre hoy lunes y mañana martes, mientras que Fernanda Pereyra se encuentra completando la preparación en España y aún no ha confirmado la fecha de viaje a Japón.

El recién llegado es Agustín Bugallo. Los leones, selección Argentina Masculina de Hockey sobre Césped, arribaron ayer al Aeropuerto Haneda en Tokio y entre ellos el barrealino que jugará sus primeros juegos olímpicos. La delegación masculina viajó acompañada por la femenina, las Leonas. Recordemos que ambos seleccionados completaron su preparación para los JJOO en España. Los varones, que defienden el oro olímpico conseguido en Río 2016, jugaron tres partidos amistosos en Valencia, cayendo con Alemania 2 a 1 y tres con España, empatando los dos primeros 0 a 0 y 2 a 2 y cayendo en el último por 3 a 1.

La delegación Argentina se traslada a Sakai, donde permanecerán hasta el 19, día en el que ingresarán a la Villa Olímpica. Los Leones debutarán ante España, integrando el Grupo A, el sábado 24 de julio, a las 1.45 hs de nuestro país. Los encuentros se disputarán en el estadio de Hockey de Oi. El Sanjuanino publicó en su Instagram algunas imágenes y videos del arribo de Los leones a Tokio.

Las delegaciones del voleibol indoor, posee a cuatro sanjuaninos entre sus plateles. La selección femenina se encuentra en Zadar, Croacia, mientras que los varones dejaron hoy lunes a la ciudad de Latina, en Italia. En Las Panteras, Candelaria Herrera es la sanjuanina en la selección dirigida por Hernán Ferraro que jugaron dos partidos amistosos frente a las croatas. El primero fue victoria por 3 a 0, mientras que en el segundo volvieron a ganar, pero por un ajustado 3 a 2. Hoy lunes 12 jugarán el último amistoso a las 11.30 hs y posteriormente emprenderán viaje a Japón, donde se instalarán en Sakai hasta el 20, cuando ingresen a la Villa Olímpica en Tokio. El debut de Las Panteras será el sábado 24, a las 11:00 hora Argentina, enfrentando a Estados Unidos.

Los varones viajan hoy lunes 12 y se instalarán en la ciudad de Kagoshima donde desarrollará sus últimos entrenamientos de cara al ingreso a la Villa Olímpica en Tokio, programado para el martes 20. Vienen de jugar dos partidos amistosos frente a Italia en la ciudad de Latina. Cayeron en ambos por 3 a 1 y 3 a 0 respectivamente. En la selección dirigida por Marcelo Méndez se juegan los sanjuaninos Bruno Lima, Federico Pereyra y Matías Sánchez. El debut olímpico de los varones es el sábado 24 a las 2:20 hora Argentina y enfrentando a Rusia.

Finalmente, Fernanda Pereyra junto a la entrerriana Ana Gallay, llegaron ayer a España donde terminarán su preparación “Primera sesión de entrenamiento terminado en Lorca, España, tremendo centro de voleibol playa” comentó la sanjuanina en sus redes sociales. En la madre patria entrenarán junto a las Selecciones españolas en el Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca, para posteriormente viajar a Japón, aunque la fecha de partida aún no ha sido confirmada. El debut olímpico será el sábado 24 y si bien ya se conoce que las argentinas integran el grupo C, con duplas de Brasil, Canadá y China, aún no se conoce el orden exacto de partidos, que seguramente se determinará en los próximos días, pero que tiene en la ronda preliminar actividad programada hasta el 31 de Julio.