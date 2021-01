Llegaron al país 220.000 dosis de vacunas Sputnik V contra el Covid-19

La tercera partida de vacunas rusas Sputnik V llegó este jueves al país en un avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó a las 12.41 en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras un vuelo de más de 16 horas procedente de Moscú.



El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, tocó tierra con 240 mil dosis de la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia, de las cuales 220 mil tienen como destino a Argentina y las 20 mil restantes fueron derivadas a Bolivia, hacia donde las trasladó un avión de la empresa Boliviana de Aviación que partió de Ezeiza a las 15,12 con destino a La Paz.



La nueva partida que llegó al país servirá para vacunar a 110 mil personas, ya que la carga está compuesta por 110 mil dosis para la primera inoculación y otras 110 correspondientes a la segunda.



En rueda de prensa, tras haber recibido el vuelo y de un saludo a la tripulación, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani expresó su “satisfacción”, por la tarea realizada y se pronunció por la concreción de “muchos vuelos más”.



“Estamos muy contentos por haber podido hacer el tercer vuelo, esperamos hacer muchos más y estamos trabajando codo a codo con todas las áreas de Gobierno que están involucradas en esta carrera que estamos viviendo y contentos también porque este flujo de vacunas no se detiene y la cadena logística está funcionando muy bien”, dijo el directivo ante los medios.



Reconoció que “es todo muy cambiante” y que “la situación es complicada”, pero advirtió que están “trabajando todos los días como para que este suministro de vacunas no se detenga”.



Expresó su “satisfacción del deber cumplido” y tuvo elogios para la tripulación, al destacar que “para ellos es una experiencia muy linda poder hacer este vuelo, que es el más largo de la historia de la compañía".



"Es un honor para nosotros y un orgullo poder traer las vacunas para todos y compartir esa satisfacción con la tripulación y con toda la gente que participa de este vuelo”, ponderó el titular de la aerolínea de bandera.



Ceriani destacó también el hecho de haber traído en este vuelo una partida de vacunas para Bolivia.



"Fue también una satisfacción poder traer una partida para la hermana República de Bolivia”, dijo Ceriani, quien comentó que esta mañana habló “con el presidente de la empresa Boliviana de Aviación, que lleva las vacunas a La Paz, y ambos destacamos el trabajo conjunto para hacer frente a la pandemia”.



“Estamos trabajando permanentemente con la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), para poder optimizar y eficientizar la operación del avión y poder traer la mayor cantidad de vacunas posible”, informó, a la vez que adelantó que “es un trabajo de todos los días para ir mejorando precisamente eso”.



Respecto al operativo que culminó hoy, en particular, sostuvo que “salió muy bien, como están saliendo estas operaciones y estamos trabajando muy bien con las áreas del gobierno y con el gobierno ruso para optimizar las operaciones".



"Aún no tenemos fecha para otras operaciones”, sostuvo.



En cuanto al futuro, señaló que “se dio esta experiencia y Aerolíneas Argentinas va a estar disponible para poder hacer operaciones de este tipo".



“Esa es la ventaja de tener una línea de bandera y contar con la experiencia que hemos ganado, como por ejemplo con los servicios que hicimos a China para traer insumos. Esto hace que podamos ofrecer este servicio a los países que lo necesiten”, aseguró.



El operativo



Esta vez el operativo de carga en suelo ruso demandó más tiempo del que habían ocupado los dos anteriores, lo que llevó la estadía de la aeronave en el Aeropuerto Internacional Sheremétievo a poco más de seis horas.



Una vez concluido el proceso de carga y aduana, el avión despegó pasada la medianoche de Moscú y, tras dejar el espacio aéreo ruso, sobrevoló Bielorrusia, Lituania, Polonia, Alemania, Francia, el norte de España y Portugal, cruzó el Océano Atlántico, pasó por Fortaleza (Brasil) y Uruguay hasta arribar a Ezeiza este mediodía.



La travesía estuvo a cargo de 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos, que se fueron alternando al comando de la aeronave en forma simultánea, compuestas por comandante y copiloto, cuatro en funciones y una de refuerzo, a los que se sumaron despachantes, técnicos y personal de carga, para llegar al total de 18 personas a bordo.



La carga de la vacuna Sputnik V, que ocupó un total de 40 pallets (36 para las dosis argentinas y 4 para las bolivianas), fue transportaba en la bodega del Airbus, embalada en contenedores denominados del tipo Thermobox, fabricados por la empresa de logística internacional DHL, que se caracterizan por mantener la refrigeración durante el tiempo suficiente para completar el vuelo sin escalas entre Moscú y Buenos Aires, así como también en la descarga y primera etapa de distribución.



Luego de la descarga, las vacunas fueron transportadas por tres camiones hacia los centros logísticos, uno perteneciente al Correo Argentino y dos de la empresa Andreani.



Las dosis para Bolivia



Respecto de las dosis que tienen como destino final Bolivia, las mismas fueron transportadas en un contenedor frigorífico de Intercargo hacia el avión de Boliviana de Aviación, que se encontraba en la zona de la Terminal de Cargas.



De esta manera, la compañía de bandera concretó el tercer viaje a Moscú para transportar vacunas Sputnik, ya que el primer vuelo llegó a la Argentina el 24 de diciembre con las primeras 300.000 dosis, mientras que el siguiente avión de Aerolíneas procedente de Moscú aterrizó en el país el 16 de enero con 300.000 dosis del segundo componente de la vacuna, que ya están siendo aplicadas en todas las jurisdicciones del país, en el marco de la campaña de vacunación.