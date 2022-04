Llegó la solución a los reclamos de alumnos de escuelas nocturnas que no tenían colectivos

Cuando comenzaron las clases surgió un reclamo por parte de los alumnos de cens y de escuelas nocturnas, cuyas jornadas finalizan cerca de la medianoche, porque una gran cantidad de estudiantes se quedaban sin transporte público. No obstante, desde Transito visitaron estos establecimientos para charlar con los afectados y a comienzos de abril ya estaba la solución.

Sobre el tema, el director de control y seguridad de Tránsito, Federico Rizo, aseguró a DIARIO HUARPE que “en una semana hubo una mejora de la cobertura horaria y ahora hay colectivos que pasan a las 00, 00:20, 00:30, algunos que llegan a pasar hasta a la 1”.

Además, dio a conocer que se han agregado servicios en muchas de las líneas, “en casi todas”, precisó. De igual manera, siguen haciendo ajustes horarios para brindar un mejor servicio a los sanjuaninos.

No obstante, en los relevamientos que hicieron cuando comprobaban en primera persona los hechos, notaron que la problemática no es nueva, sino que existía desde antes de la implementación de la Red Tulum. No sólo hablaron con alumnos, sino también con docentes, no docentes y directivos, todos coincidieron en lo mismo: “Históricamente han tenido dificultades con los horarios de colectivos”.

“Es un tema en el que se está y se va a seguir trabajando fuertemente”, cerró el director de control y seguridad de Tránsito.

Lo que buscan las autoridades es que haya una mejora de la cobertura nocturna de la Red Tulum. Lo que harán ahora será trabajar con los datos que recolectaron para brindar un mejor servicio, realizar ajustes horarios, establecer sanciones a empresas y mejorar el sistema.

Controles

Diariamente salen a las calles alrededor de 50 trabajadores que se encargan de controlar el funcionamiento de las líneas de la Red Tulum, de ese número, hay 15 que son inspectores, es decir que pueden labrar actas.

Desde que comenzó este nuevo sistema de transporte hasta el momento se han labrado más de 50 infracciones, el motivo más repetido es el incumplimiento de horarios y frecuencias que ocupa casi el 70% de las multas.

Entre los ítems que controlan están: horarios y frecuencias, recorridos, estado de unidades y cumplimientos de paradas.