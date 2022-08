¡Lo destrozó! Sebastián Beccacece habló de su cruce con Marcelo Gallardo

Sin lugar a dudas, las cosas entre Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo no están nada bien. El entrenador de Defensa y Justicia se refirió a lo ocurrido hace pocas fechas con Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. En el último enfrentamiento entre ambos, los dos líderes de sus respectivos clubes tuvieron un cruce más que picante, el que aún deja mucho para analizar y debatir.

“La verdad, yo no creo que me haya generado algún tipo de conflicto interno por lo menos. Porque es muy sencillo: en eso puntual, cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso”, fue lo que comenzó diciendo Beccacece, el DT de Defensa y Justicia, en diálogo con F12, programa que es emitido por las señales de ESPN.

Por otra parte, el reconocido entrenador también aprovechó para exponer: “Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal donde hay alguien que imparte justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí. No importa quién está enfrente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno”.

Mucho enojo por parte de Beccacece

“No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada. A mi me parece que para que uno genere en el otro la autoridad esta que te digo de “qué hay que hacer”, por lo menos tenés que responder vos de una manera ética y moral, a lo largo del tiempo. De una manera intachable. Y eso no ha pasado. Porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera han sido increíbles”, indicó Sebastián.

Para cerrar, Beccacece añadió: “Después ya está instalado que al que gana no se lo toca o hay que cuidarlo. También está esto de las instituciones, que River lo hace muy bien, cómo protege a sus líderes. A mí, sinceramente, no me generó nada más que una simple discusión. Sí, obviamente, que para que haya una discusión tiene que haber dos personas, ósea que me haré cargo de la parte que me corresponde y de la otra se hará cargo el otro. Pero no creo que me haya influenciado en absolutamente nada”.