Lo detuvieron a los golpes, lo llevaron a juicio por un robo y lo absolvieron

En la madrugada del inicio de año nuevo, la familia de Javier David Ormeño, de villa Dolores en Caucete se ausentó de su casa porque fue festejar el año nuevo con familiares y a su regreso descubrieron que les habían robado en su domicilio.

El dueño de casa radicó la denuncia en la Comisaría 9ª de Caucete y se inició un operativo en busca de los ladrones y los efectos robados.

MIRÁ TAMBIÉN Aprovecharon que se fueron a festejar el año nuevo y le desvalijaron la casa

Fue así que los uniformados que intervinieron en el operativo, llegaron a un domicilio de calle Maipú sin número, en la misma villa dolores a siete casas del lugar del robo y detuvieron a tres personas, de las cuales uno era menor de edad, el otro un primo y a su papá que se levantó cuando le avisaron que la policía estaba en el domicilio.

Eran las 6 de la mañana del 1 de enero, según contó a DIARIO HUARPE Juan Carlos Blanco (32), cuando la una decena de policías irrumpieron en su domicilio con intenciones de llevarse detenidos a su hijo y a su sobrino Hugo armando del Castillo quienes estaban en el frente de la casa escuchando música con un equipo que estaba adentro de la casa, según detalló.

Los uniformados le dijeron que estaban acusados por el damnificado de un robo, de haber sido los que ingresaron a su casa y sustraer gran cantidad de efecto. Blanco asegura que intentó explicarles que estaban equivocados y cuando quisieron arrestarlo él se resistió, siempre tratando de explicar que era todo un error, hasta que sintió una patada en la espalda que lo dejó en el piso y de allí lo arrastraron de los pelos hasta una camioneta donde lo trasladaron a la Comisaría 9ª, según su relato.

MIRÁ TAMBIÉN En complicidad de su novia hicieron caer a dos hombres para robarles

En el viaje Blanco sacó su celular y llamó a un amigo a quien le dijo que lo estaban deteniendo sin saber porque y nuevamente fue golpeado por un uniformado, que le sacó el celular, según su versión.

Ya en la comisaría no aguantaba el dolor del golpe en la espalda y pidió que lo lleven al médico donde le inyectaron un calmante. Pasó todo el día detenido y a las 12.05 fue la audiencia de Flagrancia por estar acusado de un robo agravado, en banda y con la participación de un menor.

Antes de la audiencia un defensor oficial habló con Blanco y le explicó que podía pasar varios años en la cárcel si era hallado culpable, a lo que blanco respondió que no había hecho nada, era inocente y todo era un error porque él estaba durmiendo cuando llegó la policía a su casa.

El abogado habría insistido en que se haga cargo del robo y por no tener antecedentes quedaría libre ya que le darían una condena de tres años en suspenso a condición de que no se vea envuelto nuevamente en un problema con la justicia, o de lo contrario si iba a juicio podían no convencer a los jueces y pasar hasta 15 años en prisión.

Blanco nuevamente se opuso y decidió ir a la audiencia judicial. Curiosamente en la mañana del 2 de enero el abogado le informó que los jueces lo habían absuelto y que estaba en libertad, libre de culpa y cargos al igual que su hijo y su sobrino.

Ahora Juan Carlos Blanco de 32 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, con la resolución judicial en mano, decidió denunciar a uno de los policías que lo golpeó y lo maltrató en su detención, por lo que ahora la Secretaría de Control de Gestión investigará el proceder de los efectivos en ese procedimiento.

También Blanco contó a DIARIO HUARPE que se reunió con la víctima del robo para preguntarle porque lo había acusado de ser el autor del robo en su casa y este señor le habría respondido que él nunca denunció con nombre y apellido y tampoco lo había señalado a él como le dijeron los policías en el procedimiento de su detención, solo había denunciado que habían entrado ladrones a su casa.

También le habría informado que varias veces llamaron de la comisaría pidiéndole nuevamente los datos para ratificar la denuncia, pero que no quiso brindarle sus datos personales porque él ya había radicado la denuncia y le llamó la atención que le pidieran otra vez sus datos para ratificar sus dichos, y no haberlo hecho ir a la dependencia de manera personal para hacer el trámite que le solicitaban.

Blanco y su familia publicaron el caso en las redes sociales para tratar de limpiar su nombre, ya lo acusaron, lo golpearon y lo detuvieron injustamente aseguró.