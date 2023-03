Este martes, la familia de Juan Cruz Ortola puso el grito en el cielo porque la Obra Social Provincia no quiere seguir pagando el tratamiento que está realizando en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un niño de 2 años y medio que había recibido un diagnosticado erróneo en el Hospital Doctor Guillermo Rawson por una supuesta meningitis y en la Clínica Fleni, descubrieron que su diagnóstico real es cuadriparesia espástica distónica en estado de vigilia.

“En el día de las fecha nos enteramos de que la Obra Social Provincia se niega a continuar abonando el tratamiento de Juan Cruz que se realiza en Fleni. Argumentando que Juan puede tener las mismas terapias en su domicilio”, explicó a DIARIO HUARPE, Florencia, su mamá.

Por este motivo, según sus palabras, el pequeño no puede recibir este tipo de terapias en su casa. “En Fleni está recibiendo un tratamiento intensivo dónde tiene estimulación visual, musicoterapia, kinesióloga y terapia ocupacional en doble turno”, relató.

Este tipo de tratamientos ayudaron para que la salud del pequeño Juan Cruz logre importantes avances en su salud. Entre lágrimas, su mamá comentó que si interrumpe el actual tratamiento que está recibiendo en Fleni, lo que ya se logró avanzar, no va a poder seguir haciéndolo en San Juan porque básicamente en la provincia, muchas de estas especialidades que el pequeño necesita no están disponibles.

Además, como si esto no fuera poco, Juan Cruz actualmente no cuenta con una silla de ruedas para ser trasladado. Esto significa que si el pequeño vuelve a su casa, es para estar postrado en su cama hasta que la OSP decida aprobar una silla de ruedas que fue solicitada desde enero, al igual que todo el equipamiento restante que necesita.

“Esto quiere decir que el esfuerzo que hicimos de los cuatro meses de estar en Buenos Aires no valió la pena porque en el mejor momento de su recuperación nos cortan las piernas. Necesito que me den una mano y que compartan nuestra historia para que alguien me dé una respuesta. Con la salud no se jode”, agregó Florencia.

Según el relato de la mamá del pequeño de dos años, anteriormente, la obra social del Estado les había mandado una silla de ruedas con el chasis totalmente torcido. “No cumple con los requisitos que él necesita porque Juan Cruz no tiene sostén encefálico. No puede usar cualquier silla de ruedas. Clínicamente, está bien, pero tiene objetivos por cumplir aquí en Buenos Aires, pero la Obra Social Provincia se niega a darnos una respuesta por escrito de porque no está adherida a la Ley de Discapacidad”, cerró.

Qué significa la enfermedad

Cuadriplejia o cuadriparesia espástica, es la forma más grave de parálisis cerebral, e involucra rigidez severa en los brazos y las piernas, y un cuello blando o débil. Las personas con cuadriplejia espástica por lo general no pueden caminar y suelen tener problemas para hablar. Quienes deseen ayudar a la familia Ortola, pueden hacerlo, comunicándose al 264-566 5094.

El origen que llevó a Juan Cruz a su estado actual

El 10 de octubre de este año, Juan Cruz ingresó al Hospital Doctor Guillermo Rawson con un cuadro de neumococo. Luego de las primeras 48 horas se presentó una de las primeras complicaciones, ya que tuvo convulsiones y quedó entubado por cinco días.

El menor contaba con una gran salud previo a su cuadro. Imagen de archivo.

Luego pudo salir de ese cuadro y lo pasaron a sala común, pero tres días después tuvo una nueva complicación porque se generó una vasculitis y una hidrocefalia. Tras esto, el pequeño fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y se le colocó un drenaje externo. La vasculitis se trata con pulsos de corticoides. A partir de allí, a pesar de que la operación salió bien, el bebé quedó postrado en una cama sin reconocer a nadie y la única manera de tener alguna calidad de vida era este tratamiento en el Fleni.

Cabe destacar que el Hospital Fleni es un centro de rehabilitación neurológico y de neurorehabilitación en la Ciudad de Buenos Aires. En este centro de salud, el menor de edad está recibiendo un tratamiento intenso. Esto implicó que sea sometido a los trabajos de rehabilitación continuos durante 24 horas con ocho personas atendiendo de corrido. El mismo tuvo un valor de $12.198.000 y a fines de noviembre una gran ayuda de parte de muchos sanjuaninos colaboraron para juntar este monto tan elevado.