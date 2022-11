Un cuadro de meningitis por neumococo dejó inconsciente en una cama a un pequeño sanjuanino de solo 2 años. Por eso, junto a sus padres, necesitan ayuda de manera urgente para intentar revertir esta situación que lo pueda ayudar a obtener una mejor calidad de vida con un tratamiento especial que debe recibir en Buenos Aires.

Juan Cruz Ortola está atravesando un dedicado estado de salud desde octubre, según contó su mamá Florencia. El 10 de ese mes entró al Hospital Dr. Guillermo Rawson con un cuadro de neumococo. Luego de las primeras 48 horas se presentó una de las primeras complicaciones. “Juan Cruz tuvo un estatus convulsivo que lo llevó a quedar entubado 5 días”, relató la madre.

Luego pudo salir de ese cuadro y lo pasaron a sala común, pero tres días después tuvo una nueva complicación porque se generó una vasculitis y una hidrocefalia. Tras esto, el pequeño fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y se le colocó un drenaje externo. La vasculitis se trata con pulsos de corticoides.

“La intervención quirúrgica la tuvimos el martes 15 y salió todo muy bien. Su estado hoy es muy malo. Él está postrado en una cama sin hablar, sin moverse, sin reconocer a nadie. La única esperanza que me queda para poder darle algo de calidad de vida es llevarlo al Hospital Fleni", explicó la mamá del pequeño.

Cabe destacar que el Hospital Fleni es un centro de rehabilitación neurológico y de neurorehabilitación en la Ciudad de Buenos Aires. En este centro de salud, el menor de edad recibiría un tratamiento intenso durante 90 días. Esto implica que se someta a los trabajos de rehabilitación continuos durante 24 horas con ocho personas atendiendo de corrido. Este tratamiento tiene un valor de $12.198.000. Es por ese motivo, que necesita una gran ayuda de todos los sanjuaninos para juntar este monto tan elevado.

De hecho, necesitan juntar este dinero antes de fin de mes porque en diciembre se actualiza el monto y por la inflación que tiene el país complicaría más las condiciones de pago. "Es lo único que me queda hacer por él. No puedo dejar tirado a mi hijo sin hacer nada", expresó Florencia.

El menor de edad es afiliado a la Obra Social Provincia y lamentablemente no puede recibir todo el tratamiento en San Juan. Es que el mismo estimula la parte activa del cerebro para que puedan cubrir las partes no activa. "Hoy él no tiene motricidad fina, habla y está complicado el cerebro", comentó.

De acuerdo al testimonio de la mujer, ese monto es para realizar todo el tratamiento, independientemente si se genera o no una complicación más. "A mí me cubren la estadía con él, pero no la comida. Voy a tener que instalarme en el Fleni con mi hijo durante los tres meses”, cerró.

Quienes deseen ayudar a Juan Cruz Ortola, pueden hacerlo, comunicándose al 264 566-5094.

