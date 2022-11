¡Lo lapidó! Ibrahimovic disparó contra Pep Guardiola por Haaland

Zlatan Ibrahimovic no se guardó nada en estas horas contra Pep Guardiola y fue furor. El extraordinario y reconocido delantero sueco dejó contundentes palabras contra el DT del Manchester City. Todo, gracias al presente de Erling Haaland en el cuadro inglés. Dialogando con Canal Plus, donde le preguntaron sobre cómo ve en la actualidad al noruego, no se quedó callado y soltó todo lo que piensa.

"Me gusta mucho. Es un jugador inteligente, que no hace cosas que están fuera de su alcance. No viene a buscar el balón en el centro del campo. Espera en el área, frente a la portería, y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. Es como una nueva versión de los tres", fue lo que comenzó diciendo Zlatan Ibrahimovic, en la entrevista con el medio antes indicado.

Por otro lado, dijo: "Depende de su ego. Depende de si va a dejar que Haaland sea más grande que él o no. Eso a mí no me lo permitió (en el Barcelona) ni a nadie". Cabe recordar que en el año 2017 expresó a Fox Sports: "Yo no tenía ningún problema con él, más bien al revés. No sé qué conflicto tenía. Primero me llamaba todos los días para jugar y, de un día para otro, ya no contaba conmigo".

Contundentes palabras de Ibrahimovic

"Como persona no lo conozco muy bien. Como jugador es fantástico. Pero cuando pierdes la disciplina, pierdes la identidad. Hay una razón por la que Zidane es Zidane. ¿Quién es Mbappé para imitarlo? Así que necesita progresar, no quedarse sentado y satisfecho. Tomó la decisión correcta para el PSG, pero no para él. Se puso en una situación en la que se volvió más importante que el propio club, y el club se confabuló en eso. Nunca eres más grande que un club", aseveró Zlatan.

Para sentenciar, Ibrahimovic refutó: "Y cuando un niño crece y se vuelve fuerte, puede ganar dinero fácilmente. Sus padres se convirtieron en abogados, agentes, técnicos. Eran una cosa y se convirtieron en otra. Eso es un problema. Ahí es cuando pierdes la disciplina y te olvidas de que realmente eres. Hoy, la nueva generación, las mamás y los papás se han convertido en estrellas. Dan entrevistas a los periódicos. ¿Quiénes se creen que son?".