En las últimas horas, el testimonio de la tía de Loan fue contra María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez. El nuevo giro en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña es que el sanjuanino fue señalado como la persona que junto a su esposa habrían atropellado y escondido el cuerpo de Loan, según la declaración de la tía.

En el quinto día de búsqueda, Carlos Guido Pérez brindó una entrevista a Crónica TV donde dio detalles sobre el último almuerzo, donde desapareció el niño de 5 años. Según el testimonio, el sanjuanino negó vínculo familiar con la familia de Loan y que su esposa fue invitada al almuerzo familiar por la abuela del niño de 97 años.

En primer lugar, el ex militar habría explicado que solo fueron a almorzar y luego cuando desapareció Loan se estaban yendo. “Nosotros fuimos a almorzar, terminamos de comer alrededor de las 14 horas. Esta gente que no conozco, solo a Catalina (abuela de Loan). El tío político, el matrimonio amigo del tío y conocidos de Catalina, se levantan y se van con los chicos supuestamente a comer naranjas a un lugar que quedaba en frente, no puedo confirmar porque es la segunda vez que voy a la casa de la abuela de Loan. Y nosotros nos quedamos de sobremesa con el papá del nene, Catalina, mi esposa y yo”.

En ese sentido, siguió hablando eximiéndose de participar en la desaparición: “yo tenía un gran apuro por irme porque a las 15 horas porque comenzaba un partido de fútbol que quería ver. Entonces a las 14.15 le dije a mi esposa que nos vayamos porque jugaba River y teníamos media hora de trayecto.” Entonces, agregó que "mi esposa se va al fondo con Catalina para juntar mandarinas y llegó la tía. Ahí, recibe un llamado de su esposo para preguntar si habría llegado el niño. Ahí salió la tía y el padre en la espera del niño".

Pérez explicó que cuando se estaban yendo aún no llegaba Loan hasta la casa. "Cuando llegamos a nuestro domicilio en 9 de Julio, creo que la abuela o la tía de Loan llamó a mi esposa para preguntarle si el niño por casualidad se habría subido a la camioneta nuestra porque no lo encontraban. Ahí nos enteramos de que todavía no podían encontrar al niño”.

¿El acto fallido de Carlos Pérez sobre la camioneta?

Ante las acusaciones de ser partícipes de la desaparición de Loan, el sanjuanino junto a su esposa estuvieron en una entrevista en TN donde tuvo un acto fallido sobre el lavado de su camioneta. “El viernes, cuando fuimos a Corrientes fuimos en el auto, no en la camioneta, la camioneta quedó siempre en nuestro estacionamiento, o sea que ha habido una mentira con respecto a que fuimos primero el día jueves, que la trajimos lavada. La camioneta quedó siempre acá”, dijo el hombre en una conversación con Paula Bernini.

“Los vecinos lo que dicen es que lavaron la camioneta”, le comentó la periodista al exmilitar que estaba junto a su esposa. “La camioneta quedó acá, nosotros fuimos en el auto y quedó lavada, perdón, quedó en el galpón todavía con la mugre que tiene siempre porque nosotros la usamos para andar en el campo”, le contestó Pérez, cometiendo un grave error en la entrevista.