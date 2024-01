Lo que dijo Jack Grealish tras sufrir un millonario robo en su mansión

El destacado futbolista inglés Jack Grealish, pieza clave en las filas del Manchester City, sufrió un asalto a su hogar mientras se encontraba disputando un partido contra el Everton en la noche del miércoles. Durante el incidente, los delincuentes lograron hacerse con pertenencias valoradas en un millón de libras esterlinas, aproximadamente 1.3 millones de euros, entre las que se encontraban relojes y joyas de gran valor.

El robo tuvo lugar en la lujosa propiedad de Grealish, valuada en 5.5 millones de libras, donde varios familiares del futbolista estaban reunidos para seguir el encuentro. La alerta del asalto surgió gracias al comportamiento inusual de los perros de Jack, lo que llevó a los presentes a intentar contactar a las autoridades de inmediato. A pesar de la pronta respuesta de la policía, los responsables lograron evadirse antes de su llegada.

Publicidad

Comunicado de Jack Grealish

"No puedo empezar a explicar lo devastado que estoy por el robo que tuvo lugar en mi casa hace unos días. Mi familia significa mucho para mí y nada es más importante que garantizar su seguridad. Esta ha sido una experiencia traumática para todos nosotros, estoy muy agradecido de que nadie haya resultado herido", reconoció Grealish al comienzo de su descargo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego, Jack mencionó: "He tenido tantas experiencias y logros increíbles en los últimos 12 meses, pero para ser honesto, ahora es el mejor año de mi vida en el fútbol. No parece algo que pueda celebrar. Las personas que cometen estos terribles crímenes no tienen idea del daño que causan a la vida de las personas. Espero que sean encontrados y llevados ante la justicia para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos".

"Agradezco los mensajes de todos y el apoyo de mis amigos, compañeros y del club. En una nota más positiva, me gustaría agradecer a todos por su apoyo durante este último año, les deseo a usted y a su familia un feliz 2024", concluyó el extraordinario jugador del Manchester City, Jack Grealish. Sin lugar a dudas, el atacante inglés y su familia no comenzaron el año como esperaban.