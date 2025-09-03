Huarpe Deportivo
Lo que dijo Lionel Scaloni sobre Messi y su último partido de Eliminatorias en Argentina
Por Mauro Cannizzo
Hace 1 hora
La afición argentina se prepara para una noche emotiva en el estadio Monumental. Este jueves a las 20:30, la selección nacional se enfrentará a Venezuela en un partido trascendental por las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro no solo definirá el futuro de la clasificación, sino que marcará la última presentación de Lionel Messi como local en el marco de un certamen clasificatorio a una Copa del Mundo. Se espera una verdadera fiesta en las tribunas para despedir a su capitán.
El rival, sin embargo, no será un simple invitado a la celebración. La selección de Venezuela necesita imperiosamente la victoria para mantener vivas sus esperanzas de obtener un boleto directo a la próxima Copa del Mundo, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La combinación de la fiesta en las gradas y la urgencia de los rivales promete un encuentro cargado de tensión y emociones.
En la previa, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la presencia de Messi en el campo: "Cómo no va a jugar Messi mañana". El entrenador también habló de la integración de jóvenes de la Sub 20, destacando la importancia de que "no se sientan incómodos cuando vengan con la mayor". Este proceso, según él, busca que los futbolistas de la cantera "crean que pueden jugar en la mayor algún día".
Messi y una noticia que estremece al mundo
Lionel Scaloni también abordó el complejo calendario de la selección, señalando la incertidumbre sobre los próximos partidos. "Son interrogantes, no tengo respuestas", afirmó sobre la posibilidad de jugar la "Finalissima" en marzo. "La Nations League complicó todo", agregó, y reconoció que el equipo "no tiene la seguridad de qué vamos a hacer en marzo".
Respecto al funcionamiento del equipo, el DT destacó la "línea pareja" que la selección ha mantenido desde el último Mundial. A pesar de los resultados adversos en algunos encuentros, como las derrotas contra Paraguay y Uruguay, el equipo siempre "trató de mantener la línea de juego". Para el entrenador, esta constancia en la idea de juego es un factor de tranquilidad y una muestra de que el plantel está en el camino correcto.
