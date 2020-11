Lo que trajo el festejo de los Recabarren: confusiones, la renuncia de un funcionario y hasta un pedido de captura

En la mañana de este martes, personal policial arribó a un local de Libertador y Circunvalación donde se festejaba un cumpleaños de 90 años y demoró a 24 personas por incumplir con los protocolos para evitar la propagación de la pandemia. Pero la familia organizadora y los invitados no pasaron desapercibidos, pues se trataba de los Recabarren, conocidos en el ambiente de la música y en los festivales de folclore. Sumado a esto, la Policía encontró a un funcionario del Ministerio de Turismo entre los invitados y también a una persona con pedido de captura.

Por el hecho también se inició una causa en Flagrancia, que involucra a los 24 aprehendidos, por infringir los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino. Es por lo mismo que están siendo juzgado los participantes de la Fiesta Vip de Santa Lucía, en total 48 personas, y por lo que serán juzgados en días los del juego de cartas en el Jockey Club, 20 personas.

El que cumplía años era Jorge Pascual Recabarren, conocido popularmente como “El Aparcero Mayor de Cuyo” o “Jorge Darío Bence”. Y aquí se da la primera confusión, ya que algunos medios anticiparon en la noticia que uno de los demorados por la reunión clandestina era su hijo, el reconocido locutor de la Fiesta Nacional del Sol, Jorge Pascual Recabarren.

El locutor aclaró esta situación en radio Sarmiento: “Yo no he estado, no sé qué ha pasado. Hablé con mi padre después de saludarlo en el programa. Me invitó a esa reunión, pero decidí no ir porque había terminado muy tarde”.

Otra de las confusiones se dio cuando en algunos medios se reveló que había participado del festejo el jefe de Zona Sanitaria IV, Walter Antuña. Desde el Ministerio de Salud desmintieron esta información. Si bien entre los demorados hay una persona con el mismo nombre, no se trata del profesional de la salud.

El funcionario que sí estuvo en la reunión

El funcionario que sí participó del festejo del “Aparcero Mayor” fue Lucas Pringles, quien hasta este martes se desempeñaba como coordinador del área de Producciones Artísticas. Al verse envuelto en este escándalo, sobre el mediodía el funcionario presentó su renuncia a la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, quien explicó que Pringles "fue un excelente funcionario, trabajador y buen compañero. Pero somos funcionarios públicos y tenemos responsabilidades que asumir. Por esta razón acepté su renuncia y valoro su actitud", dijo a DIARIO HUARPE.

Un invitado con pedido de captura

Desde Flagrancia, fuentes confirmaron a DIARIO HUARPE que entre los invitados se encontraba una persona con pedido de captura de la Justicia Federal: se trata de Marcelo Antuña. Después señalaron que durante la investigación les notificaron desde la misma Justicia Federal que el hombre se encontraba sobreseído de los delitos que se le imputaban.

El hecho

Cerca de las 2.16 de la mañana, policías de la Comisaría 5ª arribaron a la parrillada “La Tradicional” donde encontró a un grupo de personas festejando los 90 años de Jorge Pascual Recabarren (padre), indicaron fuentes policiales.

“Estaban reunidos al aire libre mientras cenaban y después se metieron al local, que fue alquilado para ese evento”, dijo una fuente judicial a DIARIO HUARPE. La misma persona aclaró que la causa que se les inició en Flagrancia es por la cantidad de personas reunidas y porque estaban fuera del horario permitido para los locales gastronómicos.

Vale aclarar que las reuniones sociales no están permitidas, salvo las familiares hasta ocho personas en una casa. Por otro lado, las personas que van a comer a un restaurante sólo pueden estar hasta la 1 de la madrugada, según los protocolos establecidos en la provincia.

El descargo de Javier Recabarren

Antecedentes: detenidos en el Jockey Club y en la Fiesta Vip

La Oficina de Gestión de Audiencias de Flagrancia confirmó a DIARIO HUARPE que hasta el momento no hay fecha para la audiencia de presentación por el caso de los 20 aprehendidos que participaban en una reunión clandestina en las instalaciones del Jockey Club.

Con respecto a los 48 involucrados en la Fiesta Vip ocurrida en Santa Lucía, fuentes judiciales dijeron que el Juez de Cámara tiene que resolver los planteos de los abogados defensores, que van por la probation. Esto se da luego que en primera instancia la Fiscalía se negara a llegar a un acuerdo con los letrados para la suspensión del juicio a prueba de los imputados. Esa es la política criminal instaurada en el Ministerio Público Fiscal: la de no otorgar el beneficio, más cuando la provincia se encontraba en Fase 1 de pandemia.