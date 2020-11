Jorge Recabarren aclaró que él no estuvo en el festejo de su papá donde hubo 28 detenidos

“El de la lista no soy yo”, aclaró Jorge Pascual Recabarren, el conductor de la Fiesta Nacional del Sol. El hombre hizo mención al parte policial que difundió este martes Relaciones Policiales en donde se mencionaba su nombre como también el de sus hermanos paternos luego de ser sorprendidos en una parrillada festejándole el cumpleaños de 90 a su padre Jorge Darío Bence.

El histórico presentador dijo que el implicado fue su papá que de acuerdo a su documento de identidad figura con el nombre verdadero de Jorge Pascual Recabarren.

“Yo no he estado, no sé qué ha pasado. Hablé con mi padre después de saludarlo en el programa. Me invitó para esa reunión, pero decidí no ir porque había terminado muy tarde”, dijo Recabarren en radio Sarmiento.