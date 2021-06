Locales gastronómicos vuelven a abrir los fines de semana, pero no tienen muchas expectativas

A pesar de aún no está el anuncio de Gobierno de forma oficial, todo apunta a que desde este sábado los locales gastronómicos van a poder volver a abrir las puertas los fines de semana, aunque en el sector las expectativas son bajas.

Según lo trascendido, los comensales podrán ingresar los sábados hasta las 23, ya que a las 00 no deberá haber nadie en el local. Mientras que, los domingos podrán entrar hasta las 17 y a las 18 deberá estar vacío.

“Creo que es positivo desde el punto de vista que agregamos un día y medio tratando de soportar esta situación que es muy difícil y complicada”, comentó a DIARIO HUARPE el titular de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, Fabio Nievas.

La medida los beneficia debido a que las personas salen principalmente los fines de semana a los locales gastronómicos, cervecerías o bares. No obstante, las expectativas del sector son bajas porque las personas no salen mucho por la actual situación sanitaria. Además, influye de forma negativa el panorama económico de varios sectores que no es bueno.

“Tener un día y medio más de apertura ayuda y bienvenido sea, pero las expectativas no son altas”, dijo Nievas.

Por el panorama que están viviendo, Nievas aseguró que a algunos empresarios se les está complicando pagar los sueldos y que muchos están cerrando sus locales. Desde que comenzó la pandemia hasta la fecha, en San Juan cerraron 70 locales gastronómicos.