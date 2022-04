Locura por el pescado: hubo largas filas y en algunos locales no tuvieron stock por un paro de transporte

Los sanjuaninos se agolparon desde temprano en las pescaderías céntricas para comprar y cumplir con las tradiciones de Semana Santa. En algunas había extensas colas y en otras brillaba la ausencia del público por la escasez de mercadería, que según dijeron obedeció a un paro en el transporte.

Desde la madrugada de este Jueves Santo, mucha gente se acercó hasta los comercios para asegurase el pescado en el almuerzo y la cena del Viernes Santo. Por eso, se juntó una gran cantidad personas en las pescaderías céntricas.

Estela Escobar estuvo a primera hora en el negocio para adquirir mariscos y calamares porque pensaba preparar una paella. Ella aseguró a DIARIO HUARPE que notó un aumento en el precio del pescado en relación al año pasado, pero igualmente no dejó pasar la oportunidad para aprovechar esta época de Pascua y cumplir con el típico ritual.

La gente concurrió temprano a comprar. Foto: Sergio Arancibia / DIARIO HUARPE.

Por otro lado, aclaró que no solo consume pescado en esta temporada de alto consumo sino también durante el resto de año, especialmente los días viernes.

Lucas Sánchez también fue temprano a las pescaderías porque esperaba ver una gran cantidad de gente y decidió madrugar con la intención de asegurarse un lugar. En este caso, un clásico: filet de merluza.

Además, afirmó que el pescado está incluido en su dieta anual y no solamente en el mes de abril.

Hubo filas interminables. Foto: Sergio Arancibia / DIARIO HUARPE.

Sin embrago, otros no tuvieron la misma suerte porque habían sitios que estaban desabastecidos de pescado fresco. Es el caso de Soledad Villegas, quien llegó entusiasmada a un comercio, pero quedó desilusionada cuando le avisaron que no había filet de merluza por un paro de camioneros. Ese local fue afectado por la situación y no podrá vender en este período de fuerte demanda y tan esperado durante el año por el sector.

Casi no había gente en algunas pescaderías céntricas por falta de pescado.Foto: Sergio Arancibia/DIARIO HUARPE

Nancy Molina también se encontró con la pescadería vacía, aunque no se hizo problema porque quería esquivar el amontonamiento de personas. Como es habitual en la mayoría de los sanjuaninos, mostró preocupación por la inflación y la exorbitante suba de precios. Molina iba a llevarse mariscos y filet de merluza para comer en familias en este Viernes Santo.

Una Semana Santa salada

Según un relevamiento realizado por este medio en distintas pescaderías, en el último año el filet de merluza tuvo un aumento de $300, ya que en el 2021 costaba $680 y para esta semana santa tuvo un valor de $980.

Una pescadería céntrica no tenía mercadería por un paro de transporte. Foto: Sergio Arancibia/DIARIO HUARPE.

Además, el filet de merluza ha continuado sufriendo los embates de la inflación en los últimos meses. En febrero costaba $850 pesos el kilo, a principios de abril $890 y ahora lo ofrecen a $980. Es decir, en pocos días tuvo un incremento de alrededor un 10%.

Por otro lado, aumentaron los precios de otros productos de mar que tienen una alta demanda en esta época. Por ejemplo los cornalitos y mejillones pasaron de costar $990 en febrero y en Semana Santa tendrán un pecio de $1089, mientras que las aletas de clamara pasaron de $500 a $550.

Desde el Gobierno provincial quisieron hacer un acuerdo de precios con los comerciantes, pero no pudieron lograrlo.

