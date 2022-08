Los 9 mejores bonos de casino para usar al jugar juegos de casino

En caso de que seas completamente nuevo en el mundo de los juegos de casino, es posible que no estés al tanto de todas las cosas increíbles que están a tu alcance. Por ejemplo, hay innumerables títulos entre los que puedes elegir, independientemente de si prefieres tragamonedas online o juegos de mesa. Además, también hay bonos de casino que pueden hacer que toda la experiencia sea mucho más agradable. Si no estás muy familiarizado con los diferentes tipos de bonos, sigue leyendo para obtener más información y ver qué puedes usar para aumentar tus ganancias.

¿Por qué son tan importantes los bonos?

Siendo completamente nuevo en los juegos de casino, es posible que no comprendas por qué los bonos son tan importantes y cuál es su propósito real. Con eso en mente, repasemos algunos de los beneficios que puedes experimentar.

Por ejemplo, todos los casinos en línea de primer nivel ofrecen bonos gratuitos que pueden permitirte jugar con más dinero o sin dinero. Además, hay varias recompensas que puedes obtener jugando regularmente. Por otro lado, los casinos también aprovechan al máximo esta oportunidad ya que los bonos de calidad pueden atraer y retener a los jugadores.

Entonces, repasemos algunos de los bonos de casino más populares que puedes esperar de los principales operadores.

Bonos de Bienvenida

Uno de los tipos de bonos más comunes que puedes encontrar es un bono de bienvenida. Por lo general, se ofrecen cuando un jugador se registra y crea una cuenta. Los bonos de bienvenida dependen del casino en el que te registras, por lo que es posible que desees verificar cada oferta y los requisitos antes de tomar una decisión. En algunos casos, igualará todo tu depósito, mientras que en otros, solo se puede igualar un cierto porcentaje. Ten en cuenta que estos solo están disponibles para nuevos jugadores, aunque hoy en día los primeros depósitos se igualan hasta cierto punto.

Bonos de depósito

Los bonos de depósito son en muchos aspectos similares a los bonos de bienvenida gratis. En algunos casos, son incluso la misma cosa. Sin embargo, a veces se puede ofrecer un bono de depósito a los jugadores existentes y no solo a los nuevos que han abierto una cuenta recientemente. Una vez más, depende del casino y de los términos que establezca.

Bonos sin depósito

Por otro lado, también existen los bonos gratis sin deposito casinos España. Un bono sin depósito es muy beneficioso para los nuevos jugadores que aún no están tan familiarizados con todos los juegos disponibles y cómo funcionan. Como no es necesario depositar ninguna cantidad de dinero en tu cuenta para obtener un bono, eso significa que básicamente puedes jugar algunos juegos gratis y ver qué te interesa más. Sin embargo, ten en cuenta que existen requisitos de apuesta particulares que es posible que debas cumplir para obtener el bono y retirar tus ganancias.

Bonos específicos del juego

Los bonos no siempre están relacionados con tu depósito. Por lo tanto, también puedes esperar algunos bonos específicos del juego. Por ejemplo, si estás interesado en juegos de tragamonedas, te alegrará saber que esos giros gratis por registro son algo que se ofrece a menudo. Puedes obtenerlos cuando te registres, cuando hagas un depósito, cuando juegues un determinado juego durante un cierto período de tiempo, etc. De esta manera, también puedes expandir tus horizontes y probar un juego que normalmente no jugarías. Es especialmente útil cuando sale un juego nuevo y quieres probarlo.

Bonos de reembolso

Otro tipo de bono de casino que puedes encontrar es un bono de reembolso. En caso de que hagas una apuesta y no tengas suerte, puedes encontrar casinos que realmente lo compensen por tu pérdida y la hagan algo soportable. El porcentaje que puedes recuperar puede oscilar entre el 10 y el 20% y depende del proveedor. Los bonos de reembolso también se ofrecen con otras promociones, como los bonos de bienvenida.

Recompensas de lealtad

Las recompensas por lealtad también se conocen como bonos mensuales que están disponibles para los usuarios existentes y aquellos que han estado jugando en el mismo sitio web por un tiempo. Los casinos suelen recompensar a estos jugadores con bonos mensuales, puntos VIP e incluso algunos premios.

Bonos de apuestas bajas

Si no tienes mucho dinero que puedas usar para juegos de casino, también puedes buscar operadores que ofrezcan bonos de apuestas bajas. Eso significa que no necesitas un gran depósito para jugar mientras obtienes algunos beneficios.

Bonos para grandes apostadores

Sin embargo, tal vez estés considerando usar grandes cantidades de dinero para este propósito. Entonces, te alegrará saber que también puedes encontrar bonos para grandes apostadores, para aquellos apostadores que regularmente hacen grandes depósitos. Por ejemplo, se ofrecen mejores recompensas para los jugadores, recargas e incluso premios como gadgets.

Bonos de temporada

Finalmente, hay todo tipo de bonos de temporada que ofrecen los casinos en línea. Con eso en mente, debes mantener tus ojos y oídos abiertos alrededor de Navidad, Pascua, Halloween, Black Friday y Cyber Monday, ya que puedes encontrar una amplia gama de ofertas interesantes y atractivas.

Como puedes ver, hay varios tipos de bonos que puedes encontrar, sin importar la cantidad de dinero que tengas a tu disposición. Desde bonos de apuestas bajas y grandes apostadores hasta bonos de giros gratis, lo importante aquí es aprovechar al máximo cada oportunidad que encuentres.