Los Ángeles Galaxi, del DT Barros Schelotto, el último equipo clasificado a semifinales de la MLS

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los Ángeles Galaxy, dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto y con el también ex Boca Juniors Cristian Pavón en sus filas, se convirtió hoy en el último equipo clasificado para las semifinales de la Major League Soccer estadoundense (MLS) al vencer como visitante a Minnesota por 2 a 1.



Los goles de Sebastián Letget y Jonathan Dos Santos le permitieron al equipo capitaneado por el sueco Zlatan Ibrahimovic imponerse a los de Minnesota, que descontaron por intermedio de Jan Gregus.



Ahora habrá cruce de angelinos en una de las semifinales de la Conferencia Oeste, ya que Galaxy se cruzará con Los Ángeles FC.



Previamente hubo otro encuentro entre Philadelphia y New York Red Bull, que ganaron los primeros por 4 a 3 y enfrentarán por las semifinales del Este al actual campeón de la MLS, Atlanta United.



Alejandro Bedoya, Jack Elliot, Fabrice Jean Picault y Marco Fabián en tiempo suplementario de desempate, anotaron los tantos del vencedor, mientras que para el perdedor lo hicieron Josh Sims, Tim Parker y Tom Barlow.



Los otros dos partidos de semifinales los disputarán New York City FC-Toronto (Este) y Seattle-Salt Lake (Oeste), ambos el miércoles próximo, mientras que los anteriores cruces se disputarán el jueves.