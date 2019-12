Los bancos alemanes advierten sobre alta demanda de cajas de seguridad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Asociación de Bancos Alemanes (Bdb) y la Asociación Alemana de Cajas de Ahorro (DSVG), advirtieron hoy sobre una fuerte demanda de cajas de seguridad en el país.



Esta alta demanda, aventuran los analistas, podría derivar del deseo de muchos clientes por evitar pagar intereses negativos por tener depositados sus ahorros en una cuenta bancaria, reportó la agencia alemana de noticias DPA.



El Banco Central Europeo (BCE) bajó en septiembre la tasa de depósito bancario al mínimo histórico de -0,50 por ciento, y reanudó el programa de compra de deuda para apuntalar la economía de la eurozona.



Las asociaciones indicaron que en algunos casos hay listas de espera, y sin embargo, las instituciones financieras no saben si los ahorradores utilizan las cajas fuertes para guardar dinero en efectivo a gran escala, pues sólo los clientes conocen el contenido de las cajas.



Según el banco central alemán, el Bundesbank, no hay pruebas claras de que los consumidores o las entidades de crédito estén acumulando efectivo a gran escala para evitar las tasas de interés negativas que se están generalizando cada vez más como resultado de la política monetaria del BCE.



"La evolución de las reservas de efectivo de los bancos y de los hogares no permite llegar a ninguna conclusión clara sobre si están evitando pagar tipos de interés negativos", dijo a DPA el miembro de la junta directiva Johannes Beermann.